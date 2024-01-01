Acımasız Dünya Ne olur Yarabbim affet bu kulunu Sevdiysem kalbimdir suçlu kalbimdir suçlu *** Koptum birer birer sevdiklerimden Beni benden eden bu benliğimden Kötü duyguları sil at kalbimden İçimdeki şeytanı öldür Yarabbi *** Tükenen hayatım biten ömrümdü Aşkımın kahrını çeken gönlümdü Tükenen hayatım biten ömrümdü Aşkımın kahrını çeken gönlümdü *** Bir ateşti yandı yangına döndü Daha büyümeden söndür Yarabbim Bir ateşti yandı yangına döndü Daha büyümeden söndür Yarabbim *** Şimdi gözyaşlarım bir sele döndü Artık bu yüzümü güldür Yarabbim Artık bu yüzümü güldür Yarabbim *** Nedense talihim yaver gitmedi Acımasız dünya aman vermedi Ne yapsam ne etsem geri dönmedi Dönmeyen çarkımı döndür Yarabbi *** Tükenen hayatım biten ömrümdü Aşkımın kahrını çeken gönlümdü Tükenen hayatım biten ömrümdü Aşkımın kahrını çeken gönlümdü *** Bir ateşti yandı yangına döndü Daha büyümeden söndür Yarabbim Bir ateşti yandı yangına döndü Daha büyümeden söndür Yarabbim *** Şimdi gözyaşlarım bir sele döndü Artık bu yüzümü güldür Yarabbim Artık bu yüzümü güldür Yarabbim

Damla Kime sorsam aynı dertten benim gibi yakınır Her ahında bir beddua bir sitem vardır Hangi seven sevildi Hangisi aşktan memnun Hepsi de şikayetçi Hangi seven sevildi Hangisi aşktan memnun Hepsi de şikayet eder Doğduğuna pişman oldu Sevdiklerine pişman oldu Bir bir usandılar *** Sevilenin elinden bir damla aşk tatmadım Hangi dala tutunduysam elimde kaldı Hangi seven sevildi Hangisi aşktan memnun Hepsi de şikayetçi Hangi seven sevildi Hangisi aşktan memnun Hepsi de şikayet eder Doğduğuna pişman oldu Sevdiklerine pişman oldu Bir bir usandılar

Bu Şehirde Yaşan(Orj) Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz Yaşamak, yaşamak, yaşamak Yaşamak, değil yaşamak *** Of, of *** Kalbin biliyorsa neden saklıyor? Bu kaçıncı feryat, sabrım kalmadı Başka bir yol var mı, başka bir yol var mı? Sevmenin başka türlü şekli var mı? *** Sevildiğini bil, sevdiğimi bil Ya tam sev ya bırak, aşkın aşk değil Her gün çile çekmek yaşamak değil *** Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz Yaşamak, yaşamak, yaşamak *** Yaşamak, değil yaşamak