Kime sorsam aynı dertten benim gibi yakınır Her ahında bir beddua bir sitem vardır Hangi seven sevildi Hangisi aşktan memnun Hepsi de şikayetçi Hangi seven sevildi Hangisi aşktan memnun Hepsi de şikayet eder Doğduğuna pişman oldu Sevdiklerine pişman oldu Bir bir usandılar *** Sevilenin elinden bir damla aşk tatmadım Hangi dala tutunduysam elimde kaldı Hangi seven sevildi Hangisi aşktan memnun Hepsi de şikayetçi Hangi seven sevildi Hangisi aşktan memnun Hepsi de şikayet eder Doğduğuna pişman oldu Sevdiklerine pişman oldu Bir bir usandılar