Eğer seni kırdıysam Darıl bana Ama bir gün beni ararsan Bak ruhuna *** Birden gecem tutarsa Güneşi çevir bana Sevgilim bağışla Biraz zor olsa da *** Affet beni akşamüstü Gölgem uzarken Öğleden sonra affet Ne zaman istersen *** Affet beni gece vakti Ay doğmuş süzülürken Sabaha kalmadan affet Tam ayrılık derken *** Çünkü sen çölüme yağmur oldun Sen geceme gündüz oldun Sen canıma yoldaş oldun Sen kışıma yorgan oldun

Zamanın eli değdi bize Çoktan değişti her şey Aynı değiliz ikimiz de Zaaflarına bir gece Hatalarına bir nilüfer Sevgisizliğine bir kalp verdim *** Artık geri ver Geri veremezsin aldıklarını Artık geri ver Geri verilmez hiçbir yanılgı Yokluğuma emanet et Sende benden kalanları Her şeyi al Bana beni geri ver Bir şansım olsun *** Başka yer, başka zaman Sensiz ömrüm olsun Her şeyi al bir şansım olsun Başka yer, başka zaman Sensiz ömrüm olsun (Her şeyi al)