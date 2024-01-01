Maziden Bir Demet Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Maziden Bir Demet
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Ağla kalbim yalvar acılar dursun
Yangına uğramış kimsesiz kulsun
Senin de elinden mutluluk tutsun
Sevgiyi ararsan bulursun elbet
***
Ağla kalbim yalvar acılar dursun
Yangına uğramış kimsesiz kulsun
Senin de elinden mutluluk tutsun
Sevgiyi ararsan bulursun elbet
***
Yıllar götürmesin gençliği elden
Şafak sökülmesin gördüğün yerden
Boynun bükülmesin söylenen sözden
Sevgiyi ararsan bulursun bir gün
***
Yıllar götürmesin gençliği elden
Şafak sökülmesin gördüğün yerden
Boynun bükülmesin söylenen sözden
Sevgiyi ararsan bulursun bir gün
***
Sabırda bir hayır görürsün elbet
Beklemek faydasız birazcık sabret
Aşkını yalansız gerçeğe benzet
Sevgiyi ararsan bulursun elbet
***
Sabırda bir hayır görürsün elbet
Beklemek faydasız birazcık sabret
Aşkını yalansız gerçeğe benzet
Sevgiyi ararsan bulursun elbet
***
Yıllar götürmesin gençliği elden
Şafak sökülmesin gördüğün yerden
Boynun bükülmesin söylenen sözden
Sevgiyi ararsan bulursun bir gün
***
Yıllar götürmesin gençliği elden
Şafak sökülmesin gördüğün yerden
Boynun bükülmesin söylenen sözden
Sevgiyi ararsan bulursun bir gün
-
-
Ellerini çekip benden
Yarim bugün gider oldu
Ellerini çekip benden
Yarim bugün gider oldu
***
Hem sever, hem sevilirdik
Bu ayrılık neden oldu
Hem sever, hem sevilirdik
Bu ayrılık neden oldu
Bu ayrılık neden oldu, neden oldu
***
Yar aşkıyla yana, yana
Ayrı düştüm ellere ben
***
Yar aşkıyla yana, yana
Ayrı düştüm ellere ben
***
Amma senden ayrı gezen
Yürek değil beden oldu
Yürek değil beden oldu, beden oldu
***
Yandı yürek kebap oldu
Gül bahçem de hazan oldu
Yandı yürek kebap oldu
Gül bahçem de hazan oldu
***
Belki senden ayrılmazdım
Bu ayrılık neden oldu
Belki senden ayrılmazdım
Bu ayrılık neden oldu
Bu ayrılık neden oldu, neden oldu
***
Yar aşkıyla yana, yana
Ayrı düştüm ellere ben
***
Yar aşkıyla yana, yana
Ayrı düştüm ellere ben
***
Amma senden ayrı gezen
Yürek değil beden oldu
Yürek değil beden oldu, beden oldu
-
Kimi ağlar, kimi güler
Kimi her gün dertten içer
Herkes ektiğini biçer
Bu ne acayip dünya
***
Kimi ağlar, kimi güler
Kimi her gün dertten içer
Herkes ektiğini biçer
Bu ne acayip dünya
***
Hayat merhametsiz olmuş
Dünya kötülerle dolmuş
Hayat merhametsiz olmuş
Dünya kötülerle dolmuş
***
Of, of, of
Olan gariplere olmuş
Bu ne acayip dünya
***
Of, of, of
Olan gariplere olmuş
Bu ne acayip dünya
***
İnsan şaşırıyor bazen
Baharda olur mu hazan?
Haklıdır kadere kızan
Bu ne acayip dünya
***
İnsan şaşırıyor bazen
Baharda olur mu hazan?
Haklıdır kadere kızan
Bu ne acayip dünya
***
Hayat merhametsiz olmuş
Dünya kötülerle dolmuş
Hayat merhametsiz olmuş
Dünya kötülerle dolmuş
***
Of, of, of
Olan gariplere olmuş
Bu ne acayip dünya
***
Of, of, of
Olan gariplere olmuş
Bu ne acayip dünya
-
Hani söz vermiştin bana içmeyecektin
Hani söz vermiştin bana içmeyecektin
Yine başın dumanlı kirpiklerin ıslak
Gözlerin kanlı kanlı ah delikanlım
***
Ağlamayacaktın, sızlamayacaktın
O kalpsizin adını anmayacaktın
Ağlamayacaktın, sızlamayacaktın
O kalpsizin adını anmayacaktın
***
İçip, içip hep böyle yanacak mısın?
İçip, içip hep böyle yanacak mısın?
Resmini eline alıp bakacak mısın?
Yollarına döner diyerek bakacak mısın?
***
Ağlamayacaktın, sızlamayacaktın
O kalpsizin adını anmayacaktın
Ağlamayacaktın, sızlamayacaktın
O kalpsizin adını anmayacaktın
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Dinleyin geceler duyun sesimi
Benden daha yalnız değilsiniz ki
Nedir bu karanlık nedir bu sessizlik
Benden dertli değilsiniz ki
Benden dertli değilsiniz ki
***
Uzanan ellerimi tutun ne olur
Benden daha güçsüz değilsiniz ki
Ağlamayın susun susun susun ne olur
Benden daha yalnız değilsiniz ki
Ağlamayın susun susun susun ne olur
Benden daha yalnız değilsiniz ki
***
Var mı bu dünyada ben gibi yalnız
Var mı bu dünyada ben gibi bahtsız
Doğuştan kadersiz doğuştan şanssız
Benden dertli değilsiniz ki
Benden dertli ah değilsiniz ki
***
Uzanan elimi tutun ne olur
Benden daha güçsüz değilsiniz ki
Ağlamayın susun susun susun ne olur
Benden daha dertli değilsiniz ki
Ağlamayın susun susun susun ne olur
Benden daha yalnız değilsiniz ki
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