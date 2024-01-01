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7/24 Dinle Maziden Bir Demet

Maziden Bir Demet Şarkı Sözleri

Müslüm Gürses Maziden Bir Demet şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Maziden Bir Demet şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Maziden Bir Demet sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses

Müslüm Gürses

Maziden Bir Demet

  • Ağla Kalbim

  • Sende Kalmış

  • Bu Ayrılık Neden Oldu

  • Bu Ne Acayip Dünya

  • Hani Söz Vermiştin

  • Kalbimdeki Serseri

  • Saracak Dost Eli

  • Sen İstedin

  • Toprak Alsın Muradımı

  • Üstüme Düşme Benim

  • Yaşamalısın

  • Ölürdüm Uğrunda

  • Kara Bulutlar

  • Dinleyin Geceler

  • Uyu Demeye Geldim

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