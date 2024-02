Senden ayrı geçen günler Ha bugün ha yarın biter Senden ayrı geçen günler Ha bugün ha yarın biter *** Omzumda bunca yük varken Omzumda bunca yük varken Biri iner biri biner Biri iner biri biner *** Sen her gece ruyalarımda Gelip bana ağlıyorsun Kim bilir beni kimlerden Sorup haber alıyorsun Ne haldeyim, biliyor musun? *** Sen her gece ruyalarımda Gelip bana ağlıyorsun Kim bilir beni kimlerden Sorup haber alıyorsun Ne haldeyim, biliyor musun? *** Hava nasıl oralarda, üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma, bilmiyorsun Hava nasıl oralarda, üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma, bilmiyorsun *** Bildiğim pek çok doğru var Gittiğim bir tek yolum var Bildiğim pek çok doğru var Gittiğim bir tek yolum var *** Şu yürekte kaç yangın var? Şu yürekte kaç yangın var? Biri söner biri yanar Biri söner biri yanar *** Sen her gece ruyalarımda Gelip bana ağlıyorsun Kim bilir beni kimlerden Sorup haber alıyorsun Ne haldeyim, biliyor musun? *** Sen her gece ruyalarımda Gelip bana ağlıyorsun Kim bilir beni kimlerden Sorup haber alıyorsun Ne haldeyim, biliyor musun? *** Hava nasıl oralarda, üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma, bilmiyorsun Hava nasıl oralarda, üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma, bilmiyorsun Hava nasıl oralarda, üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma, bilmiyorsun

Dalıverdim düşünceye Okyanusta yüzer gibi Koşuverdim her köşeye Bulutlarda gezer gibi *** Bomboş geldi dünya bana Her şey yalan anlayana Ağlıyorum yana yana Acılarda gezer gibi *** Her şey yalan her şey yalan Var mı beni beni bir anlayan Her şey yalan her şey yalan Bu dünyada var mı kalan *** Bilmiyorum neden doğdum Gerçek varken hayal kurdum Neler gördüm neler duydum Rüyalarda gezer gibi