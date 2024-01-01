Bir haberin bile gelmiyor artık Gelemedim senin senin gittiğin yere Bir haberin bile gelmiyor artık Gelemedim senin senin gittiğin yere *** Ne küstüm seninle ne de darıldım Ağlanmaz mı sensiz geçen günlere Ne küstüm seninle ne de darıldım Ağlanmaz mı sensiz geçen günlere Ağlanmaz mı sensiz geçen günlere *** Toz pembeydi dünyam karardı birden Ayrılık getirdi rüzgar bir yerden Toz pembeydi dünyam karardı birden Ayrılık getirdi rüzgar bir yerden *** Şimdi gözyaşımın farkı yok selden Ağlanmaz mı sensiz geçen günlere Şimdi gözyaşımın farkı yok selden Ağlanmaz mı sensiz geçen günlere Ağlanmaz mı sensiz geçen günlere *** Fedadır uğruna çektiğim çile Gözyaşım aşkına az gelir bile Fedadır uğruna çektiğim çile Gözyaşım aşkına az gelir bile *** Bu dünyada değil değil mahşerde bile Ağlanmaz mı sensiz geçen günlere Bu dünyada değil değil mahşerde bile Ağlanmaz mı sensiz geçen günlere Ağlanmaz mı sensiz geçen günlere *** Toz pembeydi dünyam karardı birden Ayrılık getirdi rüzgar bir yerden Toz pembeydi dünyam karardı birden Ayrılık getirdi rüzgar bir yerden *** Şimdi gözyaşımın farkı yok selden Ağlanmaz mı sensiz geçen günlere Şimdi gözyaşımın farkı yok selden Ağlanmaz mı sensiz geçen günlere Ağlanmaz mı sensiz geçen günlere