Bir aşk için beni her gün Ağlatan, yıllar değil mi? Sevdiğimi elimden alıp Yalnız bırakan değil mi? Ağlatan yıllar Ağlatan yıllar *** Verin benim sevdiğimi Boş koydunuz ellerimi Bu dünyada herkes gibi Sevmek, sevilmek hakkım değil mi? *** Bir gün yüzüme gülmedi Ne yaz gösterdi ne bahar Her ümidin arkasından Ömrümü çürüten yıllar Ağlatan yıllar Ağlatan yıllar *** Verin benim sevdiğimi Boş koydunuz ellerimi Bu dünyada herkes gibi Sevmek, sevilmek hakkım değil mi?