Ağlatan Yıllar Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Ağlatan Yıllar
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Bir aşk için beni her gün
Ağlatan, yıllar değil mi?
Sevdiğimi elimden alıp
Yalnız bırakan değil mi?
Ağlatan yıllar
Ağlatan yıllar
***
Verin benim sevdiğimi
Boş koydunuz ellerimi
Bu dünyada herkes gibi
Sevmek, sevilmek hakkım değil mi?
***
Bir gün yüzüme gülmedi
Ne yaz gösterdi ne bahar
Her ümidin arkasından
Ömrümü çürüten yıllar
Ağlatan yıllar
Ağlatan yıllar
***
Verin benim sevdiğimi
Boş koydunuz ellerimi
Bu dünyada herkes gibi
Sevmek, sevilmek hakkım değil mi?