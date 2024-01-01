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Yaranamadım Şarkı Sözleri

Müslüm Gürses Yaranamadım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Yaranamadım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yaranamadım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses

Müslüm Gürses

Yaranamadım

  • Ağlattı Kader

  • Yaranamadım

  • Allah Muhtaç Etmesin

  • Alışacağım

  • Aşklarda Pazarda

  • Çığlık

  • Nankör

  • Çare Sende Allahım

  • Sana Benziyor

  • İstemem Sevme Beni

  • Bir Durak Görmüyorum

  • Hasta Düştüm

  • Bakkal Mahmut'un Kızı

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