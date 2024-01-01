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7/24 Dinle Kader 2001

Kader 2001 Şarkı Sözleri

Müslüm Gürses Kader 2001 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Kader 2001 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kader 2001 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses

Müslüm Gürses

Kader 2001

  • Ahu Gözlerini Sevdiğim Dilber

  • Dağlara Dağlara

  • Dertli Dertli

  • Ama Ben

  • Param Yokya

  • Yan Yan

  • Yaşayamamki

  • Parmağında Yüzük Yok

  • Sivasın Yollarına

  • Herşeyden Çok

  • Ocağın Batsın

  • Sevda Kurdu

  • Gel

  • İnadına

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