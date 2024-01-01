Kader 2001 Şarkı Sözleri
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Ahu gözlerini sevdiğim dilber
Sana bir lafım var diyemiyorum
***
Bilmem deli miyim Mecnun gezerim
Sırrımı ellere diyemiyorum
Sırrımı ellere diyemiyorum
***
Bilmem deli miyim Mecnun gezerim
Sırrımı ellere diyemiyorum
Sırrımı ellere diyemiyorum
***
Helal olsun al yanaktan aldığım
El uzatıp gonca gülünü derdiğim
***
İnce belini, tatlı dilini sevdiğim
Kırılsın kollarım saramıyorum
Kırılsın kollarım saramıyorum
***
İnce belini, tatlı dilini sevdiğim
Kırılsın kollarım saramıyorum
Kırılsın kollarım saramıyorum
***
Al yanaktan aldıklarım azıktır
Tarama zülfünü gönlüm bozuktur
***
Öksüzem garibem bana yazıktır
Destursuz yanına varamıyorum
Destursuz yanına varamıyorum
***
Öksüzem garibem bana yazıktır
Destursuz yanına varamıyorum
Destursuz yanına varamıyorum
-
Ayrılığın vakti geldi
Sil gözünü ağlama yar
Dayanamam gözyaşına
Kol kanadım bağlama yar
Andımız var töremiz var
Allah yazmış süremiz var
Hakim kırmış kalemimi
Ayrılığa vermiş karar
Hakim kırmış kalemimi
Ayrılığa vermiş karar
Dağlara dağlara
Yar ben dağlara
Sen kendine emanet ol
Bense dağlara
**
Dağlara dağlara
Yar ben dağlara
Sen kendine emanet ol
Bense dağlara
**
Ayrılığın vakti geldi
Sil gözünü ağlama yar
Dayanamam gözyaşına
Kol kanadım bağlama yar
***
Andımız var töremiz var
Allah yazmış süremiz var
Hakim kırmış kalemimi
Ayrılığa vermiş karar
Hakim kırmış kalemimi
Ayrılığa vermiş karar
***
Dağlara dağlara
Yar ben dağlara
Sen kendine emanet ol
Bense dağlara
***
Dağlara dağlara
Yar ben dağlara
Sen kendine emanet ol
Bense dağlara
-
-
Ama Ben
Çiçek açmaz bahçelerde yosun bitmez denizlerde
Bülbül ötmez bu seherde sonumuz mu geldi acaba
***
Ama ben... seni çok severdim
Ama ben... senin için ölürdüm
Ama ben.. bu canımı verirdim
Sensizim çok yanlızım...
***
Nefes aldım kokunu duydum hasrete gömüldüm derinden
Son bir defa bana gelde yüzünü göreyim yeniden
***
Ama ben... seni çok severdim
Ama ben... senin için ölürdüm
Ama ben.. bu canımı verirdim
Sensizim çok yanlızım....
***
Sen... sevgi nedir bilirmisin
Sevmek yürek ister.... yürek
Sen hiç sevmedin ki bu alemde
Gönlüme taht kurmuşdun
Yıkdın gittin bir kalemde
Biliyorum gökteki yıldızlar kadar uzaksin
Sen aslında bana tuzaksın
Umutsuz aşk derler bunun adına
Tohumunu ekemezsin
Yapışdımı bir kere yakana ezipde geçemezsin
Dedim ya sevmek yürek ister...yürek
Sende ne yürek var nede... neyse....
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