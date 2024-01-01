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Aman ak ellerin sala sala gelen yâr, gelen yâr
Nasıl getireyim seni ele ben
Ben bir şahin olsam sen bir balaban
Taksam çırnağıma gitsem çöle ben
Ben bir şahin olsam sen bir balaban
Taksam çırnağıma gitsem çöle ben, gitsem çöle ben
***
Aman, koyunları kuzu ile karışık
Koyunları kuzu ile karışık
Yüze küskün ama kalbi barışık
Siyah perçemi de zülfü dolaşık
Yeni düştüm düzen vay düzen, tutmaz hele ben
Siyah perçemi de vay perçemi de zülfü dolaşık
Yeni düştüm vay düştüm, düzen tutmaz hele ben
-
Çok zamandan beri eski dostlar
Birbirini aramaz oldu
Aramıza hayat girdi
Yıllar bize yaramaz oldu
***
Ağlarım, ağlarım geceler boyunca
Anılar dalga dalga
Sahilime vurunca
Bir selâm gelince
Selâ verilince
Ağlarım "Arkadaş" şarkısını duyunca
***
Bir yanağı okşayan kader,
Diğerine bin tokat vurdu
Bildiğim kadar değilmiş meğer
Dünya bize hep oyun kurdu
***
Ağlarım, ağlarım geceler boyunca
Anılar dalga dalga
Sahilime vurunca
Bir selâm gelince
Selâ verilince
Ağlarım "Arkadaş" şarkısını duyunca
-
Hani yangın yerinde
Sevmiştim ben seni
Darmadağın akşamlarda
***
Bir avuç kül uzattın
Bense kırık bir cam
Yıkıntılar arasında
***
Ah neden korktun?
Ah neden korktun?
Bir uyandım ki artık yoktun
Uzanıp eşsiz hatırandan öptüm
***
Meğer nasıl da acı
Nasıl da gece
Kanatmışım yaranı sevdikçe
***
Meğer nasıl karanlık
Ne beyhude
Acıtmışım canını sevdikçe
***
Bırakıp gittin
Yok olup yittin
Gözlerindeki hüzün, hüzün...
Bak siliniyor yüzün, yüzün...
***
Karanlık gözlerinden
Öpmüştüm ben seni
Paramparça akşamlarda
***
Isınmıştık birlikte
Bu soğuk dünyada
Yıkıntılar arasında
-
Uzun uzun aynaya baktım
Dedim ki kendime "Kız sana ne oldu?"
Gidinin cadısı, mahallenin delisi
Dalgalandın da duruldun mu?
***
Devrilip yatasın, keyfine bakasın
Toprağı ekesin var belli
Hadi bıktın, usandın kavgadan
Aşktan da mı geçtin temelli?
***
Yani... Yani... Yani... Yani...
***
Felek eşeğine "çüş" mü dedi?
Dünyada saadet düş mü dedi?
Büyüklerinle görüş mü dedi?
Hâkime, hekime danış mı dedi?
***
Korktun mu kız, korktun mu?
Küçük dilini yuttun mu?
E bari yükünü tuttun mu?
Hayat bu, alışveriş mi dedi?
Aaaahhh... Aaahhhh...
***
Ah felek, yordun beni
Hem de çok kırdın beni
Valla yıldırdın beni
Dediğin dedik
***
Ah felek, yordun beni
Hem de çok kırdın beni
Billâ yıldırdın beni
Çaldığın düdük
***
Bi' dedim en iyisi varayım bi' kocaya
Bi' dedim okutayım iyi bi' hocaya
Olmazsa toplarım tası tarağı
Gider yerleşirim Bolluca'ya
***
Lâkin gitmeli mi, temize çekmeli mi
Devam etmeli mi, bilemedim
Bir sindim, bir silkindim
Heyhat, arızayı gideremedim!
***
Yani... Yani... Yani... Yani...
-
Ya bizdensin ya da onlardan
Hadi bu köprüyü geç bakalım
Ya dostsun ya da düşman
Hadi sıfatını seç bakalım
***
Ya siyahsın ya da beyaz
Ya hep ya hiç, öyle yok biraz
Ya hasım ya hısım, a çileli başım
Sen kınalı kuzu, ben süzme kaz
***
Oooo yandık desene
Tam topun ağzına durduk desene
Oooo yandık desene
Tam topun ağzına durduk desene
***
Bi' o yana, bi' bu yana
Savururlar öte yana
Söz ile uslanmayana
Ayar yapalım
***
Benim hala umudum var
Böyle diyor sûfi Mazhar
Ben Mazhar'dan yanayım
Kaynaşırız azar azar
***
Olmasa da tek tabancayız
Ölüm var, yalnızlık ne yazar
Daha karpuz keseceydik
Vallahi billahi, hep nazar!
***
Oooo yandık desene
Tam topun ağzına durduk desene
Oooo yandık desene
Tam topun ağzına durduk desene
***
Burası Agora meyhanesi değil
Açık hava tımarhanesi
Beşer bu şaşar, çizmeyi aşar
Varsa bi' matbu bahanesi
***
Oooo yandık desene
Tam topun ağzına durduk desene
Oooo yandık desene
Tam topun ağzına durduk desene
-
Dün gece nerdeydin?
Sorsam, söyler miydin?
Kim bilir kimleydin?
Soralım o zaman
***
Bekle Allah bekle
Bir sürü laf dinle
Gülesim geldi yine
Gülelim o zaman
***
Kalbimde dövmeler
Gözümde gölgeler
Defolu ilişkiler
***
Görmezden gelmeler
Sineye çekmeler
Dilimde sövmeler
***
Oooof nereye kadar?
***
Hem zaten hafiften bozuluyordum zaten
Baştan karaya vurmuştum zaten
Kaptırmış gidiyordum zaten
***
Kalk, bak!
Kapı tam şuradan
Hadi, yaylan buradan!
Git, bak!
Gördün deli, dön geri
Seni ballı seni
Mmmm seni ballı seni
***
Asıl sorun şurada
Ne işin var burada?
İstersen hiç durma
Kara tam şuradan
***
Her şey bi' deneyim
Ben de bir deneyeyim
seni bir göndereyim
Denerim o zaman
-
Alıp, kaçırıcam seni...
Gümüş bir akşamüzeri
Zulâmda aşk, keyfekeder
***
Kanatlanıp uçacağız
Unutulmuş bahçelerde
Mevsim zamansız, biz derbeder
***
Uzanıp sere serpe
Salkım, söğüt perde
Sevişmek dörtnala
Bu yasak seferde
***
Ah kalbim, aahh kalbim!
Sen benim yegâne efendimsin...
***
Ah kalbim, aahh kalbim!
Kâğıdım, kalemim, defterimsin...
***
Düşeceğiz yorgun argın
Utanmaz uykulara
Aynı rüyayı görüp, şaşacağız
***
Karışacak aklımız
İçimiz bir hoş olacak
Ölsek bile, aşktan öleceğiz
-
Ay ışığında oturuyorduk
Bileğinden öptüm seni
Sonra ayakta öptüm
Dudağından öptüm seni
***
Kapı aralığında öptüm
Soluğundan öptüm seni
Bahçede çocuklar vardı
Çocuğundan öptüm
***
Sonunda, caddelere çıkardım
Kaynağından;
Evime götürdüm, yatağımda
Kasığından...
***
Sonunda caddelere çıkardım
Kaynağından;
Evime götürdüm, yatağımda
Kasığından öptüm seni,
Öptüm öptüm...
***
Ay ışığında oturuyorduk
Bileğinden öptüm seni
Başka evlerde karşılaştık
İliğinden öptüm seni
***
Kapı aralığında öptüm
Soluğundan öptüm seni
Bahçede çocuklar vardı
Çocuğundan öptüm...
***
Sonunda caddelere çıkardım
Kaynağından;
Evime götürdüm yatağımda
Kasığından...
***
Sonunda caddelere çıkardım
Kaynağından;
Evime götürdüm yatağımda
Kasığından öptüm seni
Öptüm, öptüm...
-
Unuttun mu beni, her şeyimi?
Sildin mi bütün izlerimi?
***
Hiç düşmedim mi aklına?
Hiç çalmadı mı o şarkı?
O sahil, o ev, o ada
O kırlangıç da mı küs bana?
***
Sanırdım ki aşklar ancak
Filmlerde böyle...
***
Ben hala dolaşıyorum avare
Hani görsen, enikonu divane
Ne yaptıysam olmadı, ne çare
Unutamadım, gitti!
***
Ey aşk! Neredesin şimdi?
Sen de mi terk ettin beni?
Ne hata ettiysem, affet!
Büyüklük sende kalsın, e mi?
Sen de olmazsan eğer,
Batar artık bu gemi
***
Ben hala dolaşıyorum avare
Hani görsen, enikonu divane
Ne yaptıysam olmadı, ne çare
Unutamadım, gitti!
-
Her ayrılık zor
Bin yıldır söyler dururum
Öğrenmiyor kalp
Görüldüğü üzere durumum
***
İnsan biraz olsun akıllanmaz mı?
Büyümez mi er geç?
Yanardağ gibi için için
Sönmez mi bu sinsi ateş?
***
Vay, yine mi keder?
Ama artık yeter!
Yine kapıda kara geceler...
Vay, çileli başım
Ortasında kışın
İyice beter...
***
Bu zor günler de
Elbet geçer bir gün
Herkes farkında
Herkes nasıl üzgün
***
İnsan biraz olsun akıllanmaz mı?
Büyümez mi er geç?
Yanardağ gibi için için
Sönmez mi bu sinsi ateş?
-