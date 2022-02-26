Gönlüm bir sevdanın peşine düşmüş Aklı yok fikri yok deli misali Benliğimse hayat seline düşmüş Hep böyle yıllardır ömrümün hali *** Saçlarım çileden ağarıvermiş Mutluluk güneşi kararıvermiş Baktım da ömrümün hazanı gelmiş Bir varmış bir yokmuş oldum sonumda *** Bir yanda sevdalar bir yanda hayat Uyuyabilirsen uykuna yat Bilmem ki kimde suç kimde kabahat O yana bu yana gitmekten bıktım *** Saçlarım çileden ağarıvermiş Mutluluk güneşi kararıvermiş Baktım da ömrümün hazanı gelmiş Bir varmış bir yokmuş oldum sonumda

Silinmiyor gözlerimden o hatıralar Silinmiyor gözlerimden o hatıralar Uzadı bitmiyor bu aylar yıllar Uzadı bitmiyor bu aylar yıllar *** Öldür beni yaşamayı istemiyorum Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum (Öldür beni yaşamayı istemiyorum) (Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum) *** Şimdi benim tek tesellim bir yudum şarap Şimdi benim tek tesellim bir yudum şarap Bunca yıldır ağlıyorum yetmez mi ya Rab Bunca yıldır ağlıyorum yetmez mi ya Rab *** Güldür beni ağlamayı istemiyorum Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum (Güldür beni ağlamayı istemiyorum) (Senden ayrı bu dertleri çekemiyorum) *** Güldür beni ağlamayı istemiyorum Senden ayrı bu çileyi çekemiyorum (Güldür beni ağlamayı istemiyorum) (Senden ayrı bu dertleri çekemiyorum)