Nerelerdesin Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Nerelerdesin
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Gülen çehreleri sahte dostları
Aldana, aldana öğrendim artık
Gülen çehreleri sahte dostları
Aldana, aldana öğrendim artık
***
Ne seven isterim ne vefalı bir dost
Aldana, aldana öğrendim artık
Ne seven isterim ne vefalı bir dost
Aldana, aldana öğrendim artık
***
Dostum gölgem olur sessiz sedasız
Yanlızlığımda var ne arasanız
Dostum gölgem olur sessiz sedasız
Yanlızlığımda var ne arasanız
***
Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız
Aldana, aldana öğrendim artık
Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız
Aldana, aldana öğrendim artık
***
Kim bilir daha ne günler gelecek
Kim bilir bu gözler neler görecek
Kim bilir daha ne günler gelecek
Kim bilir bu gözler neler görecek
***
Aynadaki çehre en acı gerçek
Aldana, aldana öğrendim artık
Aynadaki çehre en acı gerçek
Aldana, aldana öğrendim artık
***
Dostum gölgem olur sessiz sedasız
Yanlızlığımda var ne arasanız
Dostum gölgem olur sessiz sedasız
Yanlızlığımda var ne arasanız
***
Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız
Aldana, aldana öğrendim artık
Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız
Aldana, aldana öğrendim artık
***
İyi günde her şey iyi oluyor
Kötü günde her şey kötü oluyor
Can ciğer olanlar artık olmuyor
Aldana, aldana öğrendim
Aldana, aldana öğrendim artık
Öğrendim artık
-
Bu hayat kısa, değer mi yasa, ellere uyma sen
Sevmeyen pişman sevene düşman, her söze uyma sen
Tuzağa düşme, aklını kullan; şeytana uyma sen, uyma sen
***
Birine baksan, aklını taksan, ne dese haklı eyvallah
Gönlümde saklı, herkesten farklı, ne dese haklı eyvallah
***
Anam da sensin, babam da sensin
Canım da sensin eyvallah
Sazım da sensin, sözüm de sensin
Özüm de sensin eyvallah
***
Aşkından içtim, kendimden geçtim
Derdine düştüm, eyvallah
Gel bana yar ol, ömrüme var ol
Gözüme nur ol eyvallah
***
Aklımı aldın, fikrimi çaldın kayboldum sen de ben
Kıskançlık etme, bırakıp gitme yuvamı yıkma sen
Tuzağa düşme, aklını kullan şeytana uyma sen, uyma sen
***
Birine baksan, aklını taksan, ne dese haklı eyvallah
Gönlümde saklı, herkesten farklı, ne dese haklı eyvallah
***
Anam da sensin, babam da sensin
Canım da sensin eyvallah
Sazım da sensin, sözüm de sensin
Özüm de sensin eyvallah
***
Aşkından içtim, kendimden geçtim
Derdine düştüm, eyvallah
Gel bana yar ol, ömrüme var ol
Gözüme nur ol eyvallah
Senin aşkına eyvallah
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Varlığına öyle alışmışım ki
Sana sarılmadan uyuyamam ben
Eğer kaybedersen bir tanem seni
Ölürüm o zaman yaşayamam ben.
***
Sen verdin aşkıma yaşatan kanı
Senmişsin hayatın en güzel yanı
Zamansız vurursa ayrılık çanı
Ölürüm o zaman yaşayamam ben.
***
Ellerin ellerimi tutmazsa eğer
Gözlerin gözlerime bakmazsa eğer
Yüreğin aşkımla çarpmazsa eğer
Ölürüm o zaman yaşayamam ben.
***
Sen verdin aşkıma yaşatan kanı
Senmişsin hayatın en güzel yanı
Zamansız vurursa ayrılık çanı
Ölürüm o zaman yaşayamam ben.
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Umutlarım bitti tükendi, Tanrı'm
Nasıl yaşayayım? Bana yol göster
Umutlarım bitti tükendi, Tanrı'm
Nasıl yaşayayım? Bana yol göster
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Ellere yâr olmuş en çok sevdiğim
Nasıl katlanayım? Bana yol göster
Ellere yâr olmuş en çok sevdiğim
Nasıl katlanayım? Bana yol göster
***
Bir parçacık umut olsun ver bana
Gençliğim gitmeden huzur ver bana
Bir parçacık umut olsun ver bana
Gençliğim gitmeden huzur ver bana
***
Ellerimi açtım, Allah'ım, sana
Nasıl katlanayım? Bana yol göster
Ellerimi açtım, Allah'ım, sana
Nasıl sabredeyim? Bana yol göster
***
Aşkına her zaman canım dediğim
Bir an görmeyince çok özlediğim
Aşkına her zaman canım dediğim
Bir an görmeyince çok özlediğim
***
Ellere yâr olmuş en çok sevdiğim
Nasıl sabredeyim? Bana yol göster
Ellere yâr olmuş en çok sevdiğim
Nasıl sabredeyim? Bana yol göste
***
Bir parçacık umut olsun ver bana
Gençliğim gitmeden huzur ver bana
Bir parçacık umut olsun ver bana
Gençliğim gitmeden huzur ver bana
***
Ellerimi açtım, Allah'ım, sana
Nasıl katlanayım? Bana yol göster
Ellerimi açtım, Allah'ım, sana
Nasıl sabredeyim? Bana yol göster