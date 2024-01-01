Aldana Aldana Gülen çehreleri sahte dostları Aldana, aldana öğrendim artık Gülen çehreleri sahte dostları Aldana, aldana öğrendim artık *** Ne seven isterim ne vefalı bir dost Aldana, aldana öğrendim artık Ne seven isterim ne vefalı bir dost Aldana, aldana öğrendim artık *** Dostum gölgem olur sessiz sedasız Yanlızlığımda var ne arasanız Dostum gölgem olur sessiz sedasız Yanlızlığımda var ne arasanız *** Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız Aldana, aldana öğrendim artık Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız Aldana, aldana öğrendim artık *** Kim bilir daha ne günler gelecek Kim bilir bu gözler neler görecek Kim bilir daha ne günler gelecek Kim bilir bu gözler neler görecek *** Aynadaki çehre en acı gerçek Aldana, aldana öğrendim artık Aynadaki çehre en acı gerçek Aldana, aldana öğrendim artık *** Dostum gölgem olur sessiz sedasız Yanlızlığımda var ne arasanız Dostum gölgem olur sessiz sedasız Yanlızlığımda var ne arasanız *** Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız Aldana, aldana öğrendim artık Yaşarım sevdasız, yaşarım aşksız Aldana, aldana öğrendim artık *** İyi günde her şey iyi oluyor Kötü günde her şey kötü oluyor Can ciğer olanlar artık olmuyor Aldana, aldana öğrendim Aldana, aldana öğrendim artık Öğrendim artık

Eyvallah Bu hayat kısa, değer mi yasa, ellere uyma sen Sevmeyen pişman sevene düşman, her söze uyma sen Tuzağa düşme, aklını kullan; şeytana uyma sen, uyma sen *** Birine baksan, aklını taksan, ne dese haklı eyvallah Gönlümde saklı, herkesten farklı, ne dese haklı eyvallah *** Anam da sensin, babam da sensin Canım da sensin eyvallah Sazım da sensin, sözüm de sensin Özüm de sensin eyvallah *** Aşkından içtim, kendimden geçtim Derdine düştüm, eyvallah Gel bana yar ol, ömrüme var ol Gözüme nur ol eyvallah *** Aklımı aldın, fikrimi çaldın kayboldum sen de ben Kıskançlık etme, bırakıp gitme yuvamı yıkma sen Tuzağa düşme, aklını kullan şeytana uyma sen, uyma sen *** Birine baksan, aklını taksan, ne dese haklı eyvallah Gönlümde saklı, herkesten farklı, ne dese haklı eyvallah *** Anam da sensin, babam da sensin Canım da sensin eyvallah Sazım da sensin, sözüm de sensin Özüm de sensin eyvallah *** Aşkından içtim, kendimden geçtim Derdine düştüm, eyvallah Gel bana yar ol, ömrüme var ol Gözüme nur ol eyvallah Senin aşkına eyvallah

Ölürüm O Zaman Varlığına öyle alışmışım ki Sana sarılmadan uyuyamam ben Eğer kaybedersen bir tanem seni Ölürüm o zaman yaşayamam ben. *** Sen verdin aşkıma yaşatan kanı Senmişsin hayatın en güzel yanı Zamansız vurursa ayrılık çanı Ölürüm o zaman yaşayamam ben. *** Ellerin ellerimi tutmazsa eğer Gözlerin gözlerime bakmazsa eğer Yüreğin aşkımla çarpmazsa eğer Ölürüm o zaman yaşayamam ben. *** Sen verdin aşkıma yaşatan kanı Senmişsin hayatın en güzel yanı Zamansız vurursa ayrılık çanı Ölürüm o zaman yaşayamam ben.