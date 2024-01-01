Aldatılanlar Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Aldatılanlar
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Hiçbir zaman gülemezler
İnanıpta sevemezler
Muradına eremezler
Aldatılanlar
***
Hiçbir zaman gülemezler
İnanıpta sevemezler
Muradına eremezler
Aldatılanlar
***
Umut bağlar yarınlara
Hasret çeker mutluluğa
Mutluyum der soranlara
Aldatılanlar, aldatılanlar
Ah, aldatılanlar, aldatılanlar
***
Umut bağlar yarınlara
Hasret çeker mutluluğa
Mutluyum der soranlara
Aldatılanlar, aldatılanlar
Aldatılanlar, aldatılanlar
***
Boynu bükük gezerler
Binbir çileyi çekerler
Yinede candan severler
Aldatılanlar
***
Boynu bükük hep gezerler
Binbir çileyi çekerler
Yinede candan severler
Aldatılanlar
***
Umut bağlar yarınlara
Hasret çeker mutluluğa
Mutluyum der soranlara
Aldatılanlar, aldatılanlar
Aldatılanlar, aldatılanlar
***
Umut bağlar yarınlara
Hasret çeker mutluluğa
Mutluyum der soranlara
Aldatılanlar, aldatılanlar
Aldatılanlar, aldatılanlar
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İçimde özlemi bitmeden daha
Gönlümü kedere bırakıp gitti
İçimde özlemi bitmeden daha
Gönlümü kedere bırakıp gitti
Ne hoşçakal dedi, ne de elveda
Yabancılar gibi bırakıp gitti
Bırakıp gitti, bırakıp gitti
***
Gitmeseydi onun kulu olurdum
Çiğneyip geçtiği yolu olurdum
Bir ömür aşkıyla dolu olurdum
Ne yazık bunları bilmeden gitti
Bilmeden gitti, bilmeden gitti
(Gitmeseydi onun kulu olurdum)
(Çiğneyip geçtiği yolu olurdum)
(Bir ömür aşkıyla dolu olurdum)
(Ne yazık bunları bilmeden gitti)
(Bilmeden gitti, bilmeden gitti)
***
Şimdi mevsim hazan gönül evimde
Hıçkırığa döndü adı dilimde
Şimdi mevsim hazan gönül evimde
Hıçkırığa döndü adı dilimde
Gelirmi gelmezmi günün birinde
Cevapsız sorular bırakıp gitti
Bırakıp gitti, bırakıp gitti
***
Gitmeseydi onun kulu olurdum
Çiğneyip geçtiği yolu olurdum
Bir ömür aşkıyla dolu olurdum
Ne yazık bunları bilmeden gitti
Bilmeden gitti, bilmeden gitti
(Gitmeseydi onun) kulu olurdum
(Çiğneyip geçtiği) yolu olurdum
(Bir ömür aşkıyla dolu olurdum)
Ne yazık bunları bilmeden gitti (Bilmeden gitti)
Bilmeden gitti, bilmeden gitti (Bilmeden gitti, bilmeden gitti)
***
Gitmeseydi onun kulu olurdum
Çiğneyip geçtiği yolu olurdum
Bir ömür aşkıyla dolu olurdum
Ne yazık bunları bilmeden gitti
Bilmeden gitti, bilmeden gitti
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-
Ummazdım bu kadar zalimliğini
Boş yere yanmışım yıllardan beri
Demek ki yalanmış sevdiğin beni
Bir damla gözyaşı değmezmiş sana
Değmezmiş sana
Bir damla gözyaşı değmezmiş sana
***
Seni ben kendime kader sanmıştım
Uğruna her şeyi göze almıştım
Yüreğin taştanmış çok geç anladım
Bir yudum aşk bile değmezmiş sana
Değmezmiş sana
Çektiğim çileler değmezmiş sana
***
Hani kimse bizi ayıramazdı
Bizi bize hasret yaşatamazdı
Demek ki her sözün büyük yalanmış
Bir yudum aşk bile değmezmiş sana
Değmezmiş sana
Bir yudum aşk bile değmezmiş sana
***
Seni ben kendime kader sanmıştım
Uğruna her şeyi göze almıştım
Yüreğin taştanmış çok geç anladım
Çektiğim çileler değmezmiş sana
Değmezmiş sana
Çektiğim çileler değmezmiş sana
-