Ummazdım bu kadar zalimliğini Boş yere yanmışım yıllardan beri Demek ki yalanmış sevdiğin beni Bir damla gözyaşı değmezmiş sana Değmezmiş sana Bir damla gözyaşı değmezmiş sana *** Seni ben kendime kader sanmıştım Uğruna her şeyi göze almıştım Yüreğin taştanmış çok geç anladım Bir yudum aşk bile değmezmiş sana Değmezmiş sana Çektiğim çileler değmezmiş sana *** Hani kimse bizi ayıramazdı Bizi bize hasret yaşatamazdı Demek ki her sözün büyük yalanmış Bir yudum aşk bile değmezmiş sana Değmezmiş sana Bir yudum aşk bile değmezmiş sana *** Seni ben kendime kader sanmıştım Uğruna her şeyi göze almıştım Yüreğin taştanmış çok geç anladım Çektiğim çileler değmezmiş sana Değmezmiş sana Çektiğim çileler değmezmiş sana