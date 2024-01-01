Müslümce'92 Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Müslümce'92
-
Kısmet değilmiş mutluluk
Unutmaya çalışırım
Bir sevenim olur elbet
Sevmesende alışırım
***
Kısmet değilmiş mutluluk
Unutmaya çalışırım
Bir sevenim olur elbet
Sevmesende alışırım
***
Sende açsamda gözümü
Yoktu bu aşkın çözümü
Zaman avutur gönlümü
Hasretine alışırım
***
Sende açsamda gözümü
Yoktu bu aşkın çözümü
Zaman avutur gönlümü
Sevmesende alışırım
***
Hep aynı kalsa acılar
İnsanoğlu nasıl yaşar
Birgün küllenir anılar
Yanmayada alışırım
***
Hep aynı kalsa acılar
İnsanoğlu nasıl yaşar
Birgün küllenir anılar
Yanmayada alışırım
***
Sende açsamda gözümü
Yoktu bu aşkın çözümü
Zaman avutur gönlümü
Hasretine alışırım
***
Sende açsamda gözümü
Yoktu bu aşkın çözümü
Zaman avutur gönlümü
Hasretine alışırım
-
Okuyaca'm; "İsyankâr"ı okuyaca'm, okuyaca'm
Bir şarkı istiyor arkadaşımız, onu da okuyalım
***
Eyvallah şahım, eyvallah
Hak la ilahe illallah
Eyvallah şahım, eyvallah
Hak la ilahe illallah
***
Bugün bize pir geldi
Gülleri taze geldi
Bugün bize pir geldi
Gülleri taze geldi
***
Önü sıra kamberi
Aliyyü'l Mürteza geldi
Önü sıra kamberi
Aliyyü'l Mürteza geldi
***
Eyvallah şahım, eyvallah
Hak la ilahe illallah
Eyvallah canım, eyvallah
Hak la ilahe illallah
***
Ali bizim şahımız
Kâbe kıblegahımız
Ali bizim şahımız
Kâbe kıblegahımız
***
Miraçtaki Muhammed
O bizim padişahımız
Miraçtaki Muhammed
O bizim padişahımız
***
Eyvallah şahım, eyvallah
Hak la ilahe illallah
Eyvallah şahım, eyvallah
Hak la ilahe illallah
***
Eyvallah şahım, eyvallah
Hak la ilahe illallah
Eyvallah canım, eyvallah
Hak la ilahe illallah
***
Eyvallah canım, eyvallah
Hak la ilahe illallah
Eyvallah canım, eyvallah
Hak la ilahe illallah
-
Kimsesiz bir kulum ben bu alemde
Ne candan sevenim ne sırdaşım var
Takılıp kalmışım gurbet ellerde
Ne gidecek yolum ne yoldaşım var
***
Her gün biraz daha tükenmekteyim
Bir derdime bin dert eklemekteyim
Gelecek dertleri beklemekteyim
Ne bir kurtuluşum ne de çarem var
***
Huzur aramakla geçti günlerim
Maziye karışıp gitti dünlerim
Açmadan sararıp soldu güllerim
Ne yazım ne kışım ne baharım var
-
Sen ve ben gündüzle gece
Ben ve sen harflerle hece
Bir çizgi bir nokta gibiyiz
***
Takıldı dilime iki kelime
Düşünemiyorum sanki başka kelime
***
Sen ve ben yalnız ikimiz
Ben ve sen birde sevgimiz
Bir şarkı bir roman gibiyiz
***
Sen ve ben yalnız ikimiz
Ben ve sen birde sevgimiz
Bir çizgi bir nokta gibiyiz
***
Sen ve ben yağmurla toprak
Ben ve sen çiçekle yaprak
Bir şarkı bir roman gibiyiz
-
Gelişlerin gidişine eşit sevgilim
Varlığınla yolkuğunun arasındayım
İkiye böldün beni ikiye böldün beni
***
Bu kaçamak buluşmalar
Yeter artık bir son bulsun
İkide bir saatine
Bakıp durma ne olursun
***
Biliyorum gideceksin
Yine senin hasretinle
Alev alev yanacağım
***
Her ayrılık saatinde kahroluyorum
Yüreğim yüreğinden çözemiyorum
Kördüğüm ettin beni
İkiye böldün beni
-
Gİttiğin yerlerden dönmedin geri
Yollara rest çektim isyanlardayım
Kırıldı sonunda sabrımın teli
Yıllara rest çektim isyanlardayım
***
Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden
Ümitler selamı kesmişler benden
***
Nasılsa hayır yok gelecek günden
Kadere rest çektim isyanlardayım
***
Bu benim talihim sözüm yok sana
Payımı aldım ben sevdadan yana
Hasretinden başka ne verdin bana
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Bebekken dökülen gözyaşlarımı güneşe sererek kuruttum anne
Senin şefkatinden uzak büyüdüm sevilmek ne demek unuttum annem unuttum annem
Bebekken dökülen gözyaşlarımı güneşe sererek kuruttum anne
Senin şefkatinden uzak büyüdüm sevilmek ne demek unuttum annem unuttum annem
***
Seni beklemekti gecem gündüzüm seni dilemekti en güzel sözüm
Kim bilir yetimim belki öksüzüm ben neden doğmuştum unuttum annem unuttum annem
Seni beklemekti gecem gündüzüm seni dilemekti en güzel sözüm
Kim bilir yetimim belki öksüzüm ben neden doğmuştum unuttum annem unuttum annem
Annem annem ben neden doğmuştum unuttum annem unuttum annem
***
Gittiğin yerlerde çiçeğin var mı onlar da ben gibi yaramazlar mı
Terk edip gidersen ağlamazlar mı çocuklar güler mi unuttum annem unuttum annem
Gittiğin yerlerde çiçeğin var mı onlar da ben gibi yaramazlar mı
Terk edip gidersen ağlamazlar mı çocuklar güler mi unuttum annem unuttum annem
***
Seni beklemekti gecem gündüzüm seni dilemekti en güzel sözüm
Kim bilir yetimim belki öksüzüm ben neden doğmuştum unuttum annem unuttum annem
Seni beklemekti gecem gündüzüm seni dilemekti en güzel sözüm
Kim bilir yetimim belki öksüzüm ben neden doğmuştum unuttum annem unuttum annem
***
Annem annem ben neden doğmuştum unuttum annem unuttum annem
Annem annem ben neden doğmuştum unuttum annem unuttum annem
Annem annem ben neden doğmuştum unuttum annem unuttum annem
Annem annem annem ben neden doğmuştum unuttum annem unuttum annem
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