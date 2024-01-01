Alışırım Kısmet değilmiş mutluluk Unutmaya çalışırım Bir sevenim olur elbet Sevmesende alışırım *** Kısmet değilmiş mutluluk Unutmaya çalışırım Bir sevenim olur elbet Sevmesende alışırım *** Sende açsamda gözümü Yoktu bu aşkın çözümü Zaman avutur gönlümü Hasretine alışırım *** Sende açsamda gözümü Yoktu bu aşkın çözümü Zaman avutur gönlümü Sevmesende alışırım *** Hep aynı kalsa acılar İnsanoğlu nasıl yaşar Birgün küllenir anılar Yanmayada alışırım *** Hep aynı kalsa acılar İnsanoğlu nasıl yaşar Birgün küllenir anılar Yanmayada alışırım *** Sende açsamda gözümü Yoktu bu aşkın çözümü Zaman avutur gönlümü Hasretine alışırım *** Sende açsamda gözümü Yoktu bu aşkın çözümü Zaman avutur gönlümü Hasretine alışırım

Eyvallah Şahım Okuyaca'm; "İsyankâr"ı okuyaca'm, okuyaca'm Bir şarkı istiyor arkadaşımız, onu da okuyalım *** Eyvallah şahım, eyvallah Hak la ilahe illallah Eyvallah şahım, eyvallah Hak la ilahe illallah *** Bugün bize pir geldi Gülleri taze geldi Bugün bize pir geldi Gülleri taze geldi *** Önü sıra kamberi Aliyyü'l Mürteza geldi Önü sıra kamberi Aliyyü'l Mürteza geldi *** Eyvallah şahım, eyvallah Hak la ilahe illallah Eyvallah canım, eyvallah Hak la ilahe illallah *** Ali bizim şahımız Kâbe kıblegahımız Ali bizim şahımız Kâbe kıblegahımız *** Miraçtaki Muhammed O bizim padişahımız Miraçtaki Muhammed O bizim padişahımız *** Eyvallah şahım, eyvallah Hak la ilahe illallah Eyvallah şahım, eyvallah Hak la ilahe illallah *** Eyvallah şahım, eyvallah Hak la ilahe illallah Eyvallah canım, eyvallah Hak la ilahe illallah *** Eyvallah canım, eyvallah Hak la ilahe illallah Eyvallah canım, eyvallah Hak la ilahe illallah

Kimsesiz Kul Kimsesiz bir kulum ben bu alemde Ne candan sevenim ne sırdaşım var Takılıp kalmışım gurbet ellerde Ne gidecek yolum ne yoldaşım var *** Her gün biraz daha tükenmekteyim Bir derdime bin dert eklemekteyim Gelecek dertleri beklemekteyim Ne bir kurtuluşum ne de çarem var *** Huzur aramakla geçti günlerim Maziye karışıp gitti dünlerim Açmadan sararıp soldu güllerim Ne yazım ne kışım ne baharım var

Sen Ve Ben Sen ve ben gündüzle gece Ben ve sen harflerle hece Bir çizgi bir nokta gibiyiz *** Takıldı dilime iki kelime Düşünemiyorum sanki başka kelime *** Sen ve ben yalnız ikimiz Ben ve sen birde sevgimiz Bir şarkı bir roman gibiyiz *** Sen ve ben yalnız ikimiz Ben ve sen birde sevgimiz Bir çizgi bir nokta gibiyiz *** Sen ve ben yağmurla toprak Ben ve sen çiçekle yaprak Bir şarkı bir roman gibiyiz

İkiye Böldün Beni Gelişlerin gidişine eşit sevgilim Varlığınla yolkuğunun arasındayım İkiye böldün beni ikiye böldün beni *** Bu kaçamak buluşmalar Yeter artık bir son bulsun İkide bir saatine Bakıp durma ne olursun *** Biliyorum gideceksin Yine senin hasretinle Alev alev yanacağım *** Her ayrılık saatinde kahroluyorum Yüreğim yüreğinden çözemiyorum Kördüğüm ettin beni İkiye böldün beni

İsyanlardayım Gİttiğin yerlerden dönmedin geri Yollara rest çektim isyanlardayım Kırıldı sonunda sabrımın teli Yıllara rest çektim isyanlardayım *** Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden Ümitler selamı kesmişler benden *** Nasılsa hayır yok gelecek günden Kadere rest çektim isyanlardayım *** Bu benim talihim sözüm yok sana Payımı aldım ben sevdadan yana Hasretinden başka ne verdin bana