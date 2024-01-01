-
Gözlerime ceza ver artık seni görmesin
Çektiğm bu çileli günler geri dönmesin
***
Senden haber getiren selamların gelmesin
Hayatıma girecek dünyada bir sen misin?
Senden haber getiren selamların gelmesin
Hayatıma girecek dünyada bir sen misin?
***
Aşkıma bir ceza ver
Kalbim seni sevmesin
Senin yalan aşkına
Allah muhtaç etmesin
***
Aşkıma bir ceza ver
Kalbim seni sevmesin
Senin yalan aşkına
Allah muhtaç etmesin
***
Bende kalsın hayaller, ümitlerim sönmesin
Bu hayatın tadını ızdırabım bölmesin
***
Ellerimi istemem, ellerime değimesin
İçimdeki bu acı daha fazla sürmesin
***
Aşkıma bir ceza ver
Kalbim seni sevmesin
Senin yalan aşkına
Allah muhtaç etmesin
***
Aşkıma bir ceza ver
Kalbim seni sevmesin
Senin yalan aşkına
Allah muhtaç etmesin
-
-
Adın düşmese de benim dilimden
Seni unutmaya çalışacağım
Kalbim titrese de hep hasretinle
Sensiz yaşamaya alışacağım
***
Kolay olmayacak seni unutmak
Belki gece gündüz ağlayacağım
Ne olursa olsun artık sevgilim
Sensiz yaşamaya alışacağım
Sensiz yaşamaya alışacağım
***
Nasıl olsa seninle birleşemeyiz
Ben bu ayrılığa katlanacağım
Ayrılık derdine mahkum bu kalbimiz
Sensiz yaşamaya alışacağım
***
Kolay olmayacak seni unutmak
Belki gece gündüz ağlayacağım
Ne olursa olsun artık sevgilim
Sensiz yaşamaya alışacağım
Sensiz yaşamaya alışacağım
-
Yaşamak zorlaștı artık bu yerde
Așklar da pazarda satılır oldu
Dikenler, çiçekler aynı değerde
Dostluk da çöplüğe atılır oldu
***
Dikenler, çiçekler aynı değerde
Dostluk da çöplüğe atılır oldu
***
Değișen biz miyiz, bilmem, zaman mı?
Hep of mu çekelim, ah yoksa aman mı?
Bu yașamak değil, değil söyle yalan mı?
Acılar bal gibi, gibi tadılır oldu
***
Bu yașamak değil, değil söyle yalan mı?
Acılar bal gibi, gibi tadılır oldu
Așklar da pazarda satılır oldu
Așklar da pazarda satılır oldu
***
Sitemler, isyanlar kar etmiyor ki
Bir ömür bitse de, dert bitmiyor ki
Mutluluk nerede, bilinmiyor ki
Her șey de kadere çatılır oldu
***
Mutluluk nerede, bilinmiyor ki
Așklar da pazarda satılır oldu
***
Değișen biz miyiz, bilmem, zaman mı?
Hep of mu çekelim, ah yoksa aman mı?
Bu yașamak değil, değil söyle yalan mı?
Acılar bal gibi ah tadılır oldu
***
Bu yașamak değil, değil söyle yalan mı?
Acılar bal gibi ah tadılır oldu
Așklar da pazarda satılır oldu
-
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-
Gözlerimde duman duman yaş
Arzularım hep yarım kaldı
Allah'ım ne günah işledim
Yüreğimi sancılar sardı
Allah'ım ne günah işledim
Yüreğimi sancılar sardı
***
Ağlattı kader, ağlattı kader
Gülmek istedikçe ağlattı kader
Ağlattı kader, ağlattı kader
Gülmek istedikçe ağlattı kader
***
Mutluluk sır oldu ben bilemedim
Gülmek istedikçe ağlattı kader
Mutluluk sır oldu ben bilemedim
Gülmek istedikçe ağlattı kader
Mutluluk sır oldu ben bilemedim
Gülmek istedikçe ağlattı kader
***
Doğduğuma pişman olmuşum
Hayat yolunda yorulmuşum
Yaşamayı ümit ederken, ah
Bir aşk için ziyan olmuşum
Yaşamayı ümit ederken, ah
Bir aşk için ziyan olmuşum
***
Ağlattı kader, ağlattı kader
Gülmek istedikçe ağlattı kader
Ağlattı kader, ağlattı kader
Gülmek istedikçe ağlattı kader
***
Mutluluk sır oldu ben bilemedim
Gülmek istedikçe ağlattı kader
Mutluluk sır oldu ben bilemedim
Gülmek istedikçe ağlattı kader
Mutluluk sır oldu ben bilemedim
Gülmek istedikçe ağlattı kader
-
-
Bu dünyanın zevklerini hiç tatmadan yaşıyorum
Suçum nedir? Dertlerimi hep sırtımda taşıyorum
Suçum nedir? Dertlerimi hep sırtımda taşıyorum
***
Her zaman yürü derler bir gün de dur demezler
Ne yapsam atamadım, onlar da hiç inmezler
Her zaman yürü derler bir gün de dur demezler
Ne yapsam atamadım, onlar da hiç inmezler
Ne yapsam atamadım, onlar da hiç inmezler
***
Altında ezilerek bu yolu gidiyorum
Nerede inecekler? Bir durak görmüyorum
Altında ezilerek bu yolu gidiyorum
Nerede inecekler? Bir durak görmüyorum
***
Ne kadar daha dayanırım bu dertleri götürmeye?
Hiç durmadan geliyorlar üzerime yüklenmeye
Hiç durmadan geliyorlar üzerime yüklenmeye
***
Belim de bükülüyor, kalbim de yavaşladı
Yoruldu tüm bedenim, bu yükten kurtulmadı
Belim de bükülüyor, kalbim de yavaşladı
Yoruldu tüm bedenim, bu yükten kurtulmadı
Yoruldu tüm bedenim, bu yükten kurtulmadı
***
Altında ezilerek bu yolu gidiyorum
Nerede inecekler? Bir durak görmüyorum
Altında ezilerek bu yolu gidiyorum
Nerede inecekler?
***
Bir durak, bir durak
Bir durak görmüyorum
-
Aman hasta düştüm
Gurbet elde
Vallah su verenim
Yoktur aman aman aman
***
Sağdan sola dönemem
Vallah ızdırabım pek çoktur aman aman
Yetiş anam imdâda
Vallah yar beni harab etti
Anam anam garip anam
Of, of, of, of, of
-
Bir sigara iç, oğlan
Gel kapıdan geç, oğlan
***
Seni bana vermezler
Bu sevdadan geç, oğlan
Di gel, gel
***
Seni bana vermezler
Bu sevdadan geç, oğlan
Di gel, gel
***
Bir sigara iç, oğlan
Gel kapıdan geç, oğlan
***
Seni bana vermezler
Bu sevdadan geç, oğlan
Di gel, gel
***
Seni bana vermezler
Bu sevdadan geç, oğlan
Di gel, gel
***
Hacıpınar'ın düzü
Allah ayırdı bizi
***
Bakkal Mahmut'un kızı
Yaktı, yandırdı bizi
Di gel, gel
***
Bakkal Mahmut'un kızı
Yaktı, yandırdı bizi
Di gel, gel
***
Hacıpınar'ın düzü
Allah ayırdı bizi
***
Bakkal Mahmut'un kızı
Yaktı, yandırdı bizi
Di gel, gel
***
Bakkal Mahmut'un kızı
Yaktı, yandırdı bizi
Di gel, gel