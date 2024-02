Yaşamak zorlaștı artık bu yerde Așklar da pazarda satılır oldu Dikenler, çiçekler aynı değerde Dostluk da çöplüğe atılır oldu *** Dikenler, çiçekler aynı değerde Dostluk da çöplüğe atılır oldu *** Değișen biz miyiz, bilmem, zaman mı? Hep of mu çekelim, ah yoksa aman mı? Bu yașamak değil, değil söyle yalan mı? Acılar bal gibi, gibi tadılır oldu *** Bu yașamak değil, değil söyle yalan mı? Acılar bal gibi, gibi tadılır oldu Așklar da pazarda satılır oldu Așklar da pazarda satılır oldu *** Sitemler, isyanlar kar etmiyor ki Bir ömür bitse de, dert bitmiyor ki Mutluluk nerede, bilinmiyor ki Her șey de kadere çatılır oldu *** Mutluluk nerede, bilinmiyor ki Așklar da pazarda satılır oldu *** Değișen biz miyiz, bilmem, zaman mı? Hep of mu çekelim, ah yoksa aman mı? Bu yașamak değil, değil söyle yalan mı? Acılar bal gibi ah tadılır oldu *** Bu yașamak değil, değil söyle yalan mı? Acılar bal gibi ah tadılır oldu Așklar da pazarda satılır oldu

Bu dünyanın zevklerini hiç tatmadan yaşıyorum Suçum nedir? Dertlerimi hep sırtımda taşıyorum Suçum nedir? Dertlerimi hep sırtımda taşıyorum *** Her zaman yürü derler bir gün de dur demezler Ne yapsam atamadım, onlar da hiç inmezler Her zaman yürü derler bir gün de dur demezler Ne yapsam atamadım, onlar da hiç inmezler Ne yapsam atamadım, onlar da hiç inmezler *** Altında ezilerek bu yolu gidiyorum Nerede inecekler? Bir durak görmüyorum Altında ezilerek bu yolu gidiyorum Nerede inecekler? Bir durak görmüyorum *** Ne kadar daha dayanırım bu dertleri götürmeye? Hiç durmadan geliyorlar üzerime yüklenmeye Hiç durmadan geliyorlar üzerime yüklenmeye *** Belim de bükülüyor, kalbim de yavaşladı Yoruldu tüm bedenim, bu yükten kurtulmadı Belim de bükülüyor, kalbim de yavaşladı Yoruldu tüm bedenim, bu yükten kurtulmadı Yoruldu tüm bedenim, bu yükten kurtulmadı *** Altında ezilerek bu yolu gidiyorum Nerede inecekler? Bir durak görmüyorum Altında ezilerek bu yolu gidiyorum Nerede inecekler? *** Bir durak, bir durak Bir durak görmüyorum

Aman hasta düştüm Gurbet elde Vallah su verenim Yoktur aman aman aman *** Sağdan sola dönemem Vallah ızdırabım pek çoktur aman aman Yetiş anam imdâda Vallah yar beni harab etti Anam anam garip anam Of, of, of, of, of