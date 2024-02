Tertemiz bir aşkla severken seni Ne şüphe et benden ne kıskan beni Tertemiz bir aşkla severken seni Ne şüphe et benden ne kıskan beni Aklına getirme düşünme bile Bir başka gönülde arama beni Bir başka gönülde arama beni **** Ne bir günlük aşkım ne hevesimsin Ben içinde bir can sen kafesimsin Benim tek mekanım tek adresimsin Bir başka gönülde arama beni Benim tek mekanım tek adresimsin Bir başka gönülde arama beni Arama arama arama beni bir başka gönülde arama beni Ne şüphe et benden ne kıskan beni Bir başka gönülde arama beni *** Öyle bir düğümki çözsen çözülmez Ortadan ayırıp bölsen bölünmez Sevgi yürektedir gözle görülmez Bir başka gönülde arama beni Bir başka gönülde arama beni Ne bir günlük aşkım ne hevesimsin Beni içinden bir can sen kafesimsin Benim tek mekanım tek adresimsin Bir başka gönülde arama beni Benim tek mekanım tek adresimsin Bir başka gönülde arama beni Arama arama arama beni Bir başka gönülde arama beni Ne şüphe et benden ne kıskan beni Bir başka gönülde arama beni Tertemiz bir aşkla severken seni Ne şüphe et benden ne kıskan beni Aklına getirme düşünme bile Bir başka gönülde arama beni Bir başka gönülde arama beni Ne bir günlük aşkım ne hevesimsin Ben içinde bir can sen kafesimsin Benim tek mekanım tek adresimsin Bir başka gönülde arama beni Arama beni