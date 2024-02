Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca dünyalar olmaz Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca mutluluk olmaz *** Ana sevgisi bir güneşe benzer Baba sevgisi bir ateşe benzer Yârin sevgisi de dünyaya bedel Yârin sevgisi de dünyaya bedel Hepsi ayrı ayrı bir başka güzel *** Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca dünyalar olmaz Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca dünyalar olmaz *** Bir Allah, bir ana, bir baba, bir yâr Her zaman sevilir başkadır onlar Bir Allah, bir ana, bir baba, bir yâr Her zaman sevilir başkadır onlar *** Kim çeker kahrını en zor gününde Baş tacıdır ana baba ömrünce Bir de sevdiğin yâr olur gönlünce Bir de sevdiğin yâr olur gönlünce Anadan babadan yârdan geçilmez *** Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca mutluluk olmaz Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca dünyalar olmaz *** Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca mutluluk olmaz Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca dünyalar olmaz *** Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca mutluluk olmaz Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca dünyalar olmaz *** Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca mutluluk olmaz Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca dünyalar olmaz

Bırakamam seni ben Yanımdan gidemezsin Seviyorsan benimle Oturup içeceksin Uzaklarda aramam Çünkü sen içimdesin Taht kurmuşsun kalbime En güzel yerimdesin (2x) Her an seni canımda Ruhumda duyuyorum Aşkınla sarhoşum ben Çılgınca seviyorum Artık anmak istemem Ayrılığın adını Seninle alabildim Mutluluğun tadını Uzaklarda aramam Çünkü sen içimdesin Taht kurmuşsun kalbime En güzel yerimdesin (2x) Her an seni canımda Ruhumda duyuyorum Aşkınla sarhoşum ben Çılgınca seviyorum