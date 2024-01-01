Anaya Babaya Yare Doyulmaz Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca dünyalar olmaz Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca mutluluk olmaz *** Ana sevgisi bir güneşe benzer Baba sevgisi bir ateşe benzer Yârin sevgisi de dünyaya bedel Yârin sevgisi de dünyaya bedel Hepsi ayrı ayrı bir başka güzel *** Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca dünyalar olmaz Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca dünyalar olmaz *** Bir Allah, bir ana, bir baba, bir yâr Her zaman sevilir başkadır onlar Bir Allah, bir ana, bir baba, bir yâr Her zaman sevilir başkadır onlar *** Kim çeker kahrını en zor gününde Baş tacıdır ana baba ömrünce Bir de sevdiğin yâr olur gönlünce Bir de sevdiğin yâr olur gönlünce Anadan babadan yârdan geçilmez *** Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca mutluluk olmaz Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca dünyalar olmaz *** Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca mutluluk olmaz Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca dünyalar olmaz *** Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca mutluluk olmaz Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca dünyalar olmaz *** Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca mutluluk olmaz Anaya babaya yâre doyulmaz Onlar olmayınca dünyalar olmaz

Aşık Olmak Kim Sen Kimsin Hiç ilgin yok bana karşı İşte öyle sevgilisin Anlatmak zor sana aşkı Aşık olmak kim, sen kimsin? *** Hiç ilgin yok bana karşı İşte öyle sevgilisin Anlatmak zor sana aşkı Aşık olmak kim, sen kimsin? *** Hislerime saygında yok Derdin tasan kaygında yok Bugün yoksun yarın da yok Aşık olmak kim, sen kimsin? *** Yalan dolu için dışın Belli değil yazın kışın Biraz da kıt anlayışın Aşık olmak kim, sen kimsin? *** Hislerime saygında yok Derdin tasan kaygında yok Bugün yoksun yarın da yok Aşık olmak kim, sen kimsin? *** Yalan dolu için dışın Belli değil yazın kışın Biraz da kıt anlayışın Aşık olmak kim, sen kimsin? *** Seni sevmek bir delilik Sürmez böyle beraberlik Duyguların hep gündelik Aşık olmak, kim sen kimsin? *** Seni sevmek bir delilik Sürmez böyle beraberlik Duyguların hep gündelik Aşık olmak, kim sen kimsin? *** Hislerime saygında yok Derdin tasan kaygında yok Bugün yoksun yarın da yok Aşık olmak kim, sen kimsin? *** Yalan dolu için dışın Belli değil yazın kışın Biraz da kıt anlayışın Aşık olmak kim, sen kimsin? *** Hislerime saygında yok Derdin tasan kaygında yok Bugün yoksun yarın da yok Aşık olmak kim, sen kimsin? *** Yalan dolu için dışın Belli değil yazın kışın Biraz da kıt anlayışın Aşık olmak kim, sen kimsin?

Bir Gönül Arıyorum Her yanı gül bahçesi Mehtaplı her fecesi Aşkım için böylesi Bir gönül arıyorum *** Her yanı gül bahçesi Mehtaplı her fecesi Aşkım için böylesi Bir gönül arıyorum *** Hep huzur bulacağım Temelli kalacağım Hep huzur bulacağım Temelli kalacağım *** Sevgili olacağım Bir gönül arıyorum Sevgili olacağım Bir gönül arıyorum *** Her yanı gül bahçesi Mehtaplı her gecesi Aşkım için böylesi Bir gönül arıyorum *** Her yanı gül bahçesi Mehtaplı her gecesi Aşkım için böylesi Bir gönül arıyorum *** Şöyle bir tek odalı Acılara kapalı Mutluluk manzaralı Bir gönül arıyorum *** Şöyle bir tek odalı Acılara kapalı Mutluluk manzaralı Bir gönül arıyorum *** Hep huzur bulacağım Temelli kalacağım Hep huzur bulacağım Temelli kalacağım *** Sevgili olacağım Bir gönül arıyorum Sevgili olacağım Bir gönül arıyorum *** Her yanı gül bahçesi Mehtaplı her gecesi Aşkım için böylesi Bir gönül arıyorum *** Her yanı gül bahçesi Mehtaplı her gecesi Aşkım için böylesi Bir gönül arıyorum *** Şöyle bir tek odalı Acılara kapalı Mutluluk manzaralı Bir gönül arıyorum *** Şöyle bir tek odalı Acılara kapalı Mutluluk manzaralı Bir gönül arıyorum

Bugün Ağlayacağım Sensiz kalacak yine evim barkım ocağım Bakıp bakıp resmine bugün ağlayacağım Sensiz kalacak yine evim barkım ocağım Bakıp bakıp resmine bugün ağlayacağım **** Elimde bir sigara kalbimde gizli yara Dün olan anılara bugün ağlayacağım Ne şarkılar susacak ne de güneş doğacak Bu ilk ve son olacak bugün ağlayacağım *** Ben derin uykularda belki de rüyalarda Ben çıkmaz sokaklarda bugün ağlayacağım Ben derin uykularda belki de rüyalarda Ben çıkmaz sokaklarda bugün ağlayacağım *** Elimde bir sigara kalbimde gizli yara Dün olan anılara bugün ağlayacağım Ne şarkılar susacak ne de güneş doğacak Bu ilk ve son olacak bugün ağlayacağım *** Elimde bir sigara kalbimde gizli yara Dün olan anılara bugün ağlayacağım Ne şarkılar susacak ne de güneş doğacak Bu ilk ve son olacak bugün ağlayacağım