Güldür Yüzümü Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Güldür Yüzümü
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Neden geldim bu dünya'ya
Hakkım yok mu yaşamaya?
Halimden sen anlasana, anlasana
Dertli öten bülbül gibi
Boynu bükük bir gül gibi
***
Aşka düşen Mecnun gibi
Kahrolmuşum anlasana, anlasana
Kahrolmuşum anlasana
Anlasana, anlasana
Kahrolmuşum anlasana
***
İsmine şiirler yazdım
Başına taçını taktım
Gönlümün sultanı yaptım anlasana
Sevda yolu senden geçer
Bütün dertler benden geçer
Bu çileler senle biter
Senler biter anlasana, anlasana
***
Kahrolmuşum anlasana
Anlasana, anlasana
Kahrolmuşum anlasana
Anlasana, anlasana
Kahrolmuşum anlasana
Anlasana, anlasana
Kahrolmuşum anlasana
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İnsanı yaşatan ümitler
Güneşi getiren saatler gibi
İnsanı yaşatan ümitler
Güneşi getiren saatler gibi
***
Gerçeğe dönüşen vaatler gibi
Geliver yanıma güldür yüzümü
Gerçeğe dönüşen vaatler gibi
Geliver yanıma güldür yüzümü
***
Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan
Şaşırır kalırdın aşkı tanısan
Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan
Şaşırır kalırdın aşkı tanısan
***
Beklemez gelirdim yerinde olsam
Geliver yanıma güldür yüzümü
Beklemez gelirdim yerinde olsam
Geliver yanıma güldür yüzümü
***
Bahane arama yol uzun diye
Reddetme aşkımı son sözüm diye
Bahane arama yol uzun diye
Reddetme aşkımı son sözüm diye
***
Böyle çok sevene bu nazın niye
Geliver yanıma güldür yüzümü
Böyle çok sevene bu nazın niye
Geliver yanıma güldür yüzümü
***
Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan
Şaşırır kalırdın aşkı tanısan
Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan
Şaşırır kalırdın aşkı tanısan
***
Beklemez gelirdim yerinde olsam
Geliver yanıma güldür yüzümü
Beklemez gelirdim yerinde olsam
Geliver yanıma güldür yüzümü
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Ne senle yaşanıyor, ne de sensiz oluyor
Şu garip bomboş dünyada
Ne senle yaşanıyor, ne de sensiz oluyor
Şu garip bomboş dünyada
***
Ne kahrın çekiliyor, ne dertlerin bitiyor
Gülmüyor şu yüzüm gülmüyor
Ne kahrın çekiliyor, ne dertlerin bitiyor
Gülmüyor şu yüzüm gülmüyor
***
Ben senin kulun muyum beni sen mi yarattın
Keşke seni görmeseydim
Seninle yaşanmıyor, sensizken de olmuyor
Keşke seni sevmeseydim
***
Hem senin yokluğuna, hem kader oyununa
Nasıl katlanırım ben nasıl
Hem senin yokluğuna, hem kader oyununa
Nasıl katlanırım ben nasıl
***
Ne umdum neler buldum, Mecnun'dan beter oldum
Öldürür beni bu sevda
Keşke hiç görmeseydim, aşk nedir bilmeseydim
Öldürür beni bu sevda
***
Ne kahrın çekiliyor, ne dertlerin bitiyor
Gülmüyor şu yüzüm gülmüyor
Ne kahrın çekiliyor, ne dertlerin bitiyor
Gülmüyor şu yüzüm gülmüyor
***
Ben senin kulun muyum beni sen mi yarattın
Keşke seni görmeseydim
Seninle yaşanmıyor, sensizken de olmuyor
Keşke seni sevmeseydim
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Hem senin yokluğuna, hem kader oyununa
Nasıl katlanırım ben nasıl
Hem senin yokluğuna, hem kader oyununa
Nasıl katlanırım ben nasıl
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