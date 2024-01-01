İnsanı yaşatan ümitler Güneşi getiren saatler gibi İnsanı yaşatan ümitler Güneşi getiren saatler gibi *** Gerçeğe dönüşen vaatler gibi Geliver yanıma güldür yüzümü Gerçeğe dönüşen vaatler gibi Geliver yanıma güldür yüzümü *** Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan Şaşırır kalırdın aşkı tanısan Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan Şaşırır kalırdın aşkı tanısan *** Beklemez gelirdim yerinde olsam Geliver yanıma güldür yüzümü Beklemez gelirdim yerinde olsam Geliver yanıma güldür yüzümü *** Bahane arama yol uzun diye Reddetme aşkımı son sözüm diye Bahane arama yol uzun diye Reddetme aşkımı son sözüm diye *** Böyle çok sevene bu nazın niye Geliver yanıma güldür yüzümü Böyle çok sevene bu nazın niye Geliver yanıma güldür yüzümü *** Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan Şaşırır kalırdın aşkı tanısan Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan Şaşırır kalırdın aşkı tanısan *** Beklemez gelirdim yerinde olsam Geliver yanıma güldür yüzümü Beklemez gelirdim yerinde olsam Geliver yanıma güldür yüzümü

Ne senle yaşanıyor, ne de sensiz oluyor Şu garip bomboş dünyada Ne senle yaşanıyor, ne de sensiz oluyor Şu garip bomboş dünyada *** Ne kahrın çekiliyor, ne dertlerin bitiyor Gülmüyor şu yüzüm gülmüyor Ne kahrın çekiliyor, ne dertlerin bitiyor Gülmüyor şu yüzüm gülmüyor *** Ben senin kulun muyum beni sen mi yarattın Keşke seni görmeseydim Seninle yaşanmıyor, sensizken de olmuyor Keşke seni sevmeseydim *** Hem senin yokluğuna, hem kader oyununa Nasıl katlanırım ben nasıl Hem senin yokluğuna, hem kader oyununa Nasıl katlanırım ben nasıl *** Ne umdum neler buldum, Mecnun'dan beter oldum Öldürür beni bu sevda Keşke hiç görmeseydim, aşk nedir bilmeseydim Öldürür beni bu sevda *** Ne kahrın çekiliyor, ne dertlerin bitiyor Gülmüyor şu yüzüm gülmüyor Ne kahrın çekiliyor, ne dertlerin bitiyor Gülmüyor şu yüzüm gülmüyor *** Ben senin kulun muyum beni sen mi yarattın Keşke seni görmeseydim Seninle yaşanmıyor, sensizken de olmuyor Keşke seni sevmeseydim *** Hem senin yokluğuna, hem kader oyununa Nasıl katlanırım ben nasıl Hem senin yokluğuna, hem kader oyununa Nasıl katlanırım ben nasıl