Her zaman mahzunum her zaman üzgün Öyle bir haldeyim canımdan bezgin Çıkmıyor nefesim kısıldı sesim Kendimi kimseye anlatamadım Anlatamadım Anlatamadım *** Bu kara bahtımla çırpındım durdum Ah çekip ağladım dizime vurdum Bu kara bahtımla çırpındım durdum Ah çekip ağladım dizime vurdum İçime atıp da çırpındım durdum Bunları kimseye anlatamadım *** Her günüm çeresiz hayatım böyle Şaşırmış kalmışım bin türlü dertle Boynumu bükerek yaşadım ben de Derdimi kimseye anlatamadım Anlatamadım Anlatamadım *** Sevenler terk etti bu gönül yasta Bedenim çok mutsuz her zaman hasta Sevenler terk etti bu gönül yasta Bedenim çok mutsuz her zaman hasta Çektiğim çileyi en yakın dosta Anlatmak istedim anlatamadım