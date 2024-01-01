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Anlatamadım Şarkı Sözleri

Müslüm Gürses Anlatamadım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Anlatamadım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Anlatamadım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses

Müslüm Gürses

Anlatamadım

  • Anlatamadım

  • Bana Göre Değil

  • Senin Yüzünden

  • Ecele Sitem

  • Anlattırma Hiç

  • Yaşamak İçin

  • Canımı Vereceğim

  • Yaşamaya Çalıştım

  • Kimbilir Kaç Kişi

  • Yaşamaya Hasret Bıraktın

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