Bakma Şarkı Sözleri
Müslüm Gürses Bakma şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Bakma şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bakma sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ağlasam sesimi duyarmısınız, mısralarımda
Dokuna bilir misiniz gözyaşlarıma, ellerinizle
Bilmezdim, şarkıların bu kadar güzel
Kelimelerin yetersiz olduğu bu derde düşmeden önce
***
Bir yer var biliyorum
Her şey söylemek mümkün
Epeyce yaklaşmışım
Duyuyorum anlatamıyorum, anlatamıyorum
***
Ağlasam sesimi duyarmısınız, mısralarımda
Dokuna bilir misiniz gözyaşlarıma, ellerinizle
Bilmezdim, şarkıların bu kadar güzel
Kelimelerin yetersiz olduğu
Bu derde düşmeden önce
***
Bir yer var biliyorum
Her şey söylemek mümkün
Epeyce yaklaşmışım
Duyuyorum anlatamıyorum, anlatamıyorum
-
Eğer bir gün
Acılar yoldaşın olduğunda
Sığınacak bir limanın olsun istersen
Beni reddetme
***
Eğer bir gün seni aldatırsam
Aşkımızı yalanlarla kirletirsem
Pişman olsam da
Beni affetme
***
Bakma gözümün yaşına
Bakma yalvarışlarıma
Bakma gözümün yaşına
Bakma yalvarışlarıma
***
Bakma gözümün yaşına
Bakma yalvarışlarıma
Bakma gözümün yaşına
Bakma yalvarışlarıma
Bakma
***
Aa-ah
Aa-ah
***
Duy beni reddetme hislerini
Duy beni reddetme hislerini
***
Eğer bir gün
Acılar yoldaşın olduğunda
Sığınacak bir limanın olsun istersen
Beni reddetme
***
Eğer bir gün seni aldatırsam
Aşkımızı yalanlarla kirletirsem
Pişman olsam da
Beni affetme
***
Bakma gözümün yaşına
Bakma yalvarışlarıma
Bakma gözümün yaşına
Bakma yalvarışlarıma
***
Bakma gözümün yaşına
Bakma yalvarışlarıma
Bakma gözümün yaşına
Bakma yalvarışlarıma
Bakma
***
Aa-ah
Duy beni reddetme hislerini
Duy beni reddetme hislerini
-
-
Ne bir haber ne bir selam gelmedi
Sevdiğim gurbete gitti gideli
Aradan mevsimler seneler geçti
Sevdiğim gurbete gitti gideli
Aradan mevsimler seneler geçti
Sevdiğim gurbete gitti gideli
***
Hasretine dayanmak çok zor oldu
İçimde başlayan yangın kor oldu
Her yer zından oldu, her yer dar oldu
Sevdiğim gurbete gitti gideli
Her yer zından oldu, her yer dar oldu
Sevdiğim gurbete gitti gideli
***
Bir görsemde allah alsın canımı
Nasılda özledim bakışlarını
Kimse silmez oldu gözüm yaşını
Sevdiğim gurbete gitti gideli
Kimse silmez oldu gözüm yaşını
Sevdiğim gurbete gitti gideli
***
Hasretine dayanmak çok zor oldu
İçimde başlayan yangın kor oldu
Her yer zından oldu her yer dar oldu
Sevdiğim gurbete gitti gideli
Her yer zından oldu her yer dar oldu
Sevdiğim gurbete gitti gideli
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-
Eğer bir gün
Acılar yoldaşın olduğunda
Sığınacak bir limanın olsun istersen
Beni reddetme
***
Eğer bir gün seni aldatırsam
Aşkımızı yalanlarla kirletirsem
Pişman olsam da
Beni affetme
***
Bakma gözümün yaşına
Bakma yalvarışlarıma
Bakma gözümün yaşına
Bakma yalvarışlarıma
***
Bakma gözümün yaşına
Bakma yalvarışlarıma
Bakma gözümün yaşına
Bakma yalvarışlarıma
Bakma
***
Aa-ah
Aa-ah
***
Duy beni reddetme hislerini
Duy beni reddetme hislerini
***
Eğer bir gün
Acılar yoldaşın olduğunda
Sığınacak bir limanın olsun istersen
Beni reddetme
***
Eğer bir gün seni aldatırsam
Aşkımızı yalanlarla kirletirsem
Pişman olsam da
Beni affetme
***
Bakma gözümün yaşına
Bakma yalvarışlarıma
Bakma gözümün yaşına
Bakma yalvarışlarıma
***
Bakma gözümün yaşına
Bakma yalvarışlarıma
Bakma gözümün yaşına
Bakma yalvarışlarıma
Bakma
***
Aa-ah
Duy beni reddetme hislerini
Duy beni reddetme hislerini