Ne bir haber ne bir selam gelmedi Sevdiğim gurbete gitti gideli Aradan mevsimler seneler geçti Sevdiğim gurbete gitti gideli Aradan mevsimler seneler geçti Sevdiğim gurbete gitti gideli *** Hasretine dayanmak çok zor oldu İçimde başlayan yangın kor oldu Her yer zından oldu, her yer dar oldu Sevdiğim gurbete gitti gideli Her yer zından oldu, her yer dar oldu Sevdiğim gurbete gitti gideli *** Bir görsemde allah alsın canımı Nasılda özledim bakışlarını Kimse silmez oldu gözüm yaşını Sevdiğim gurbete gitti gideli Kimse silmez oldu gözüm yaşını Sevdiğim gurbete gitti gideli *** Hasretine dayanmak çok zor oldu İçimde başlayan yangın kor oldu Her yer zından oldu her yer dar oldu Sevdiğim gurbete gitti gideli Her yer zından oldu her yer dar oldu Sevdiğim gurbete gitti gideli