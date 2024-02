Bana bir şey sorma, sorma ne olur Bırak gönül defterim, kapalı kalsın Hatırlatma bana o vefasızı Bırak gönlüm birazda böyle yaşasın *** Yıllar var ki böylesi hiç değişmedi Sana ne meyhaneci elin derdinden Her gelene sorarsın usanmadın mı Bıkmadın mı artık dert dinlemekten Bıkmadın mı artık dert dinlemekten *** Öyle kötü bir dert, bu yalnızlığım Anlatsam da imkansız, anlayamazsın Şimdi her şey boş, her şey faydasız Bırak bizi bu hale koyan utansın *** Beni yanlış anlama, anlama sakın Hoş gör be meyhaneci, sarhoşum işte Bir çift acı sözüdür beni kahreden Boşuna yaşamadın, anla halimden Boşuna yaşamadın, anla halimden

Her zaman mahzunum her zaman üzgün Öyle bir haldeyim canımdan bezgin Çıkmıyor nefesim kısıldı sesim Kendimi kimseye anlatamadım Anlatamadım Anlatamadım *** Bu kara bahtımla çırpındım durdum Ah çekip ağladım dizime vurdum Bu kara bahtımla çırpındım durdum Ah çekip ağladım dizime vurdum İçime atıp da çırpındım durdum Bunları kimseye anlatamadım *** Her günüm çeresiz hayatım böyle Şaşırmış kalmışım bin türlü dertle Boynumu bükerek yaşadım ben de Derdimi kimseye anlatamadım Anlatamadım Anlatamadım *** Sevenler terk etti bu gönül yasta Bedenim çok mutsuz her zaman hasta Sevenler terk etti bu gönül yasta Bedenim çok mutsuz her zaman hasta Çektiğim çileyi en yakın dosta Anlatmak istedim anlatamadım