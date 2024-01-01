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7/24 Dinle Benim Kaderim / Arkadaş Kurbanıyım

Benim Kaderim / Arkadaş Kurbanıyım Şarkı Sözleri

Müslüm Gürses Benim Kaderim / Arkadaş Kurbanıyım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Benim Kaderim / Arkadaş Kurbanıyım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Benim Kaderim / Arkadaş Kurbanıyım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses

Müslüm Gürses

Benim Kaderim / Arkadaş Kurbanıyım

  • Arkadaş Kurbanıyım

  • Benim Kaderim

  • Artık Gözüm Korktu Senden

  • Aşkımız Güme Gitti

  • Sorma Gitsin

  • Dokunmayın

  • Sev Seveceksen

  • Senin Gibiler

  • Layık Olan Kim

  • Merhamete Gel

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