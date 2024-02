Ne sevgili ne de aşkın Ne kaderin ne hayat Ne dostların ne düşmanın Ben arkadaş kurbanıyım Ben arkadaş kurbanıyım *** Ne yokluğun ne paranın Ne kalbimdeki yaranın Ne yokluğun ne paranın Ne kalbimdeki yaranın Ne acı ne ızdırabın, of Ben arkadaş kurbanıyım Ben arkadaş kurbanıyım *** Dar günümde terk ettiler Beni bırakıp gittiler Tuzaklara düşürdüler Ben arkadaş kurbanıyım Ben arkadaş kurbanıyım *** Ne yokluğun ne paranın Ne kalbimdeki yaranın Ne yokluğun ne paranın Ne kalbimdeki yaranın Ne acı ne yalnızlığın, of Ben arkadaş kurbanıyım Ben arkadaş kurbanıyım

Bu benim kaderim değişmez talihim Gülmedi gülmüyor kaderim kaderim ah *** İşte gidiyorsun yabancı gibi *** Gidene ağlamak benim kaderim Sineye çekerim her acı gibi Gidene ağlamak benim kaderim Sineye çekerim her acı gibi Gidene ağlamak benim kaderim *** Benim kaderimde binlerce çile Yorgun bedenimi taşır meçhule Benim kaderimde binlerce çile Yorgun bedenimi taşır meçhule *** Sevgilim sen de git git güle güle Gidene ağlamak benim kaderim Sevgilim sen de git git güle güle Gidene ağlamak benim kaderim *** Benim yüreğimde batar her güneş Benim yüreğimde yanar her ateş Bu isyanımı hor görme kardeş Gidene ağlamak benim kaderim Benim kaderim, kaderim *** Benim kaderimde binlerce çile Yorgun bedenimi taşır meçhule Sevgilim sen de git git güle güle Gidene ağlamak benim kaderim Sevgilim sen de git git güle güle Gidene ağlamak benim kaderim *** güldürmez (Kaderim) öldürmez Kaderim) ağlatır kötü kaderim *** güldürmez (Kaderim) öldürmez (Kaderim) ağlatır kötü kaderim *** güldürmez (Kaderim) öldürmez (Kaderim) ağlatır kötü kaderim *** güldürmez (Kaderim) öldürmez (Kaderim) ağlatır kötü kaderim