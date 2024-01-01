Bu akşam dertliyim içmeye geldim Doldur da bir kadeh ver arkadaşım Kahreden derdimi dökmeye geldim Dinle de bir ibret al arkadaşım Dinle de bir ibret al arkadaşım *** Derdim başlayalı yıllardan öte O günden bugüne düştüm gurbete Ömrümü harcadım meyhanelerde Bir aşk sarhoşuyum ben arkadaşım *** Derdim başlayalı yıllardan öte O günden bugüne düştüm gurbete Ömrümü harcadım meyhanelerde Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım Ömrümü harcadım meyhanelerde Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım *** Evimden barkımdan ayrı kalmışım Gurbeti kendime mekan yapmışım Yanardağ misali yanıyor kalbim Bir aşk yangınıyım gör arkadaşım Dünyada neler var gör arkadaşım *** Derdim başlayalı yıllardan öte O günden bugüne düştüm gurbete Ömrümü harcadım meyhanelerde Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım *** Derdim başlayalı yıllardan öte O günden bugüne düştüm gurbete Ömrümü harcadım meyhanelerde Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım Ömrümü harcadım meyhanelerde Bir aşk sarhoşuyum gör arkadaşım

Bütün dertler senden gelsin Senden gelsin ızdırabım Varsın yüzüm hiç gülmesin Her cefana ben razıyım *** Her çilene her zulmüne Ben zevk diye katlanırım Tek aşkıma saygı göster Bu hayata ben razıyım *** Gönül benim duygu benim Ben severim ben çekerim Senden karşılık beklemem Aşkımı bil ben razıyım Senden karşılık beklemem Aşkımı bil ben razıyım *** Bir ufacık gülüşünle Bin mutluluklar yaşarım Ay da olsa yıl da olsa Esirgeme ben razıyım *** Elde değil seviyorum Ümitsizce bağlanmışım Sensiz hayat düşünemem Ecelim ol ben razıyım *** Gönül benim duygu benim Ben severim ben çekerim Senden karşılık beklemem Aşkımı bil ben razıyım Senden karşılık beklemem Aşkımı bil ben razıyım