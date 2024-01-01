Asi ve Mavi Bugün kederliyim beterim bugün Sesime ses değse çığlık oluyor Üşüyor toprak taşlar üşüyor Vuslatı yakın eden yollar üşüyor *** Bugün kederliyim beterim bugün Sesime ses değse çığlık oluyor Üşüyor toprak taşlar üşüyor Vuslatı yakın eden yollar üşüyor *** Yumma gözlerini uyuma bugün Bütün gölgeler akşam oluyor Üşüyor yaprak dallar üşüyor Savrulup yırtılan rüzgar üşüyor *** Yumma gözlerini uyuma bugün Bütün gölgeler akşam oluyor Üşüyor yaprak dallar üşüyor İçimde kış gibi bir mevsim üşüyor *** Oysa ben senden neler neler isterdim Senli sevdalarda doğmak isterdim Sabahlar isterdim asi ve mavi Büyüsün isterdim ışığın rengi *** Ama gel gör ki kötüyüm bugün Sesime ses değse çığlık oluyor Üşüyor toprak taşlar üşüyor Vuslatı yakın eden yollar üşüyor *** Yumma gözlerini uyuma bugün Bütün gölgeler akşam oluyor Üşüyor yaprak dallar üşüyor Savrulup yırtılan rüzgar üşüyor *** Oysa ben senden neler neler isterdim Senli sevdalarda doğmak isterdim Sabahlar isterdim asi ve mavi Büyüsün isterdim ışığın rengi

Ey Hayat El oğlu sevdalardan dem tutar Aşk büyütür yıldızlardan Seninse düşlerin yasak, dokunamazsın *** Birini sevmişsindir geçen yıllarda Açık bir yara gibidir hala Hala çok özlersin onu, ağlayamazsın *** Ey Hayat, sen şavkı sularda bir dolunaysın Aslında yokum ben bu oyunda Ömrüm beni yok saysın *** Tırmandıkça yücelir dağlar Sen mağlupsun, sen ıssız Sesinde çığlıklar boğulur ama bağıramazsın

Yağmur Yüreklim İçimde kırılıp kalır ağlayan sesin Susar yüreğimde yüzün, soluğun susar İçimde kırılıp kalır ağlayan sesin Susar yüreğimde yüzün, soluğun susar *** Sarınıp yarama gitsem, çare değil ki Yüreğimde yangın çıkar, bu şehir yanar *** Oy dilsizim, oy gülmezim, yağmur yüreklim Oy çiçek bakışlı yârim, rüzgârım benim Oy dilsizim, oy gülmezim, yağmur yüreklim Oy çiçek bakışlı yârim, rüzgârım benim *** Sensiz yaralıdır zaman, yıllar yaralı Sararır içimde hüznün, ömrüm sararır Sensiz yaralıdır zaman, yıllar yaralı Sararır içimde hüznün, ömrüm sararır *** Belki kavuşamam sana, ölüm de gelir Bulutlara yazdım seni, yağmur yüreklim *** Oy dilsizim, oy gülmezim, yağmur yüreklim Oy çiçek bakışlı yârim, rüzgârım benim Oy dilsizim, oy gülmezim, yağmur yüreklim Oy çiçek bakışlı yârim, rüzgârım benim *** Oy dilsizim, oy gülmezim, yağmur yüreklim Oy çiçek bakışlı yârim, rüzgârım benim Oy dilsizim, oy gülmezim, yağmur yüreklim Oy çiçek bakışlı yârim, rüzgârım benim

Geceyı Sana Yazdım Geceyi sana yazdım, sızımı sana Tutundum küsen sesine, tenine tutundum Çaktım ateşi sesime, ateşi tenime Ay aydınlık sana yandım Gülen yüzüne yandım Yanarım sana Geceyi sana yazdım, sızımı sana Tutundum küsen sesine, tenine tutundum Çaktım ateşi sesime, ateşi tenime Ay aydınlık sana yandım Gülen yüzüne yandım Yanarım sana Sensizim, sana koştum iklimler boyu Uykular, yanan liman, uykular haram Bir vapur geçer, dalgasında savrulan ben Dön yürek yurduma Gurbet tenime dön Yanarım sana Sensizim, sana koştum iklimler boyu Uykular, yanan liman, uykular haram Bir vapur geçer, dalgasında savrulan ben Dön yürek yurduma Gurbet tenime dön Yanarım sana Dön yürek yurduma Gurbet tenime dön Yanarım sana

33 Kurşun Kirvem hallarımı aynı böyle yaz Rivayet sanılır belki Gül memeler değil Domdom kurşunu Paramparça ağzımdaki... *** Bu dağ Mengene dağıdır Tanyeri atanda Van'da Bu dağ Nemrut yavrusudur Tanyeri atanda Nemruda karşı Bir yanın çığ tutar, Kafkas ufkudur Bir yanın seccade Acem mülküdür Doruklarda buzulların salkımı Firari guvercinler su başlarında Ve karaca sürüsü, Keklik takımı... *** Yiğitlik inkar gelinmez Tek'e - tek döğüşte yenilmediler Bin yıllardan bu yan, bura uşağı Gel haberi nerden verek Turna sürüsü değil bu Gökte yıldız burcu değil Otuzüç kurşunlu yürek Otuzuç kan pınarı Akmaz, Göl olmuş bu dağda... *** Yokuşun dibinden bir tavşan kalktı Sırtı alaçakır Karnı sütbeyaz Garip, ikicanlı, bir dağ tavşanı Yüreği ağzında öyle zavallı Tövbeye getirir insanı Tenhaydı, tenhaydı vakitler Kusursuz, çırılçıplak bir şafaktı *** Baktı otuzüçten biri Karnında açlığın ağır boşluğu Saç, sakal bir karış Yakasında bit, Baktı kolları vurulu, Cehennem yürekli bir yiğit, Bir garip tavşana, Bir gerilere. *** Düştü nazlı filintası aklına, Yastığı altında küsmüş, Düştü, Harran ovasından getirdiği tay Perçemi mavi boncuklu, Alnında akıtma Üç topuğu ak, Eşkini hovarda, kıvrak, Doru, seglavi kısrağı. Nasıl uçmuşlardı Hozat önünde! *** Şimdi, böyle çaresiz ve bağlı, Böyle arkasında bir soğuk namlu Bulunmayaydı, Sığınabilirdi yüceltilere... Bu dağlar, kardeş dağlar, kadrini bilir, Evvel Allah bu eller utandırmaz adamı, Yanan cıgaranın külünü, Güneşlerde çatal kıvılcımlanan Engereğin dilini, İlk atımda uçuran Usta elleri... *** Bu gözler, bir kere bile faka basmadı Çığ bekleyen boğazların kıyametini Karlı, yumuşacık hıyanetini Uçurumların, Önceden bilen gözleri... Çaresiz Vurulacaktı, Buyruk kesindi, Gayrı gözlerini kör sürüngenler Yüreğini leş kuşları yesindi... *** Vurulmuşum Dağların kuytuluk bir boğazında Vakitlerden bir sabah namazında Yatarım Kanlı, upuzun... *** Vurulmuşum Düşüm, gecelerden kara Bir hayra yoranım çıkmaz Canım alırlar ecelsiz Sığdıramam kitaplara Şifre buyurmuş bir paşa Vurulmuşum hiç sorgusuz, yargısız *** Kirvem, hallarımı aynı böyle yaz Rivayet sanılır belki Gül memeler değil Domdom kurşunu Paramparça ağzımdaki... *** Ölüm buyruğunu uyguladılar, Mavi dağ dumanını Ve uyur-uyanık seher yelini Kanlara buladılar. Sonra oracıkta tüfek çattılar Koynumuzu usul-usul yoklayıp Aradılar. Didik-didik ettiler Kirmanşah dokuması al kuşağımı Tespihimi, tabakamı alıp gittiler Hepsi de armağandı Acemelinden... *** Kirveyiz, kardeşiz, kanla bağlıyız Karşıyaka köyleri, obalarıyla Kız alıp vermişiz yüzyıllar boyu, Komşuyuz yaka yakaya Birbirine karışır tavuklarımız Bilmezlikten değil, Fıkaralıktan Pasaporta ısınmamış içimiz Budur katlimize sebep suçumuz, Gayrı eşkiyaya çıkar adımız Kaçakçıya Soyguncuya Hayına... *** Kirvem hallarımı aynı böyle yaz Rivayet sanılır belki Gül memeler değil Domdom kurşunu Paramparça ağzımdaki... *** Vurun ulan, Vurun, Ben kolay ölmem. Ocakta küllenmiş közüm, Karnımda sözüm var Haldan bilene. Babam gözlerini verdi Urfa önünde Üç de kardaşını Üç nazlı selvi, Ömrüne doymamış üç dağ parçası. Burçlardan, tepelerden, minarelerden Kirve, hısım, dağların çocukları Fransız Kuşatmasına karşı koyanda *** Bıyıkları yeni terlemiş daha Benim küçük dayım Nazif Yakışıklı, Hafif, İyi süvari Vurun kardaş demiş Namus günüdür Ve şaha kaldırmış atını.

Gaybana Geceler Oy sevdasına kurban olduğum oy Bilsen ne gaybana geceler yaşarım Gaybana gecelere oy Gaybana gecelere oy Bilsen ne gaybana geceler yaşarım Gaybana gecelere oy Gaybana gecelere oy Kulaklarımda uğur uğur uğultunla Ben günlere yanarım günler bana Demem o ki sana Hasretin o kadar koymazdı ama Geceler öyle bir gaybana, gaybana, gaybana Geceler öyle bir kötü dinni gavur Gavur ki sorma Gavur ki sorma Geceler öyle bir kötü dinni gavur Gavur ki sorma Gavur ki sorma Dönerim olmaz yatarım olmaz Upuzun hint fakiri yatağım ince Öyle bir batarki dört yanımdan Ayağımı uzatırım parmaklık Elimi uzatırım soğuk duvar Ayağımı uzatırım parmaklık Elimi uzatırım soğuk duvar Oy kilit parmak demir soğuk duvar Oy yandır geceler andır Kan revandır kan revandır kan revandır Yüreğimin hasretinde yalnızlık deyme puşt Gaybana gecelerin esaretinde Yüreğimin hasretinde yalnızlık deyme puşt Gaybana gecelerin esaretinde Oy sevdasına kurban olduğum oy Bilsen ne gaybana geceler yaşarım Gaybana gecelere oy Gaybana gecelere oy Bilsen ne gaybana geceler yaşarım Gaybana gecelere oy Gaybana gecelere oy