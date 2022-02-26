Bugün kederliyim, beterim bugün Sesime ses değse çığlık oluyor Üşüyor toprak, taşlar üşüyor Vuslatı yakın eden yollar üşüyor *** Yumma gözlerini, uyuma bugün Bütün gölgeler akşam oluyor Üşüyor yaprak, dallar üşüyor Savrulup yırtılan rüzgar üşüyor *** Oysa ben senden neler neler isterdim Senli sevdalarda doğmak isterdim Sabahlar isterdim, asi ve mavi Büyüsün isterdim ışığın rengi *** Ama gel gör ki kötüyüm bugün Sesime ses değse çığlık oluyor Üşüyor toprak, taşlar üşüyor Vuslatı yakın eden yollar üşüyor *** Yumma gözlerini, uyuma bugün Bütün gölgeler akşam oluyor Üşüyor yaprak, dallar üşüyor İçimde kış gibi bir mevsim üşüyor *** Oysa ben senden neler neler isterdim Senli sevdalarda doğmak isterdim Sabahlar isterdim, asi ve mavi Büyüsün isterdim ışığın rengi