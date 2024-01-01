Kaçamamki Kaderimden Şarkı Sözleri
Müslüm Gürses Kaçamamki Kaderimden şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Kaçamamki Kaderimden şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kaçamamki Kaderimden sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses
Kaçamamki Kaderimden
-
Hiç ilgin yok bana karşı
İşte öyle sevgilisin
Anlatmak zor sana aşkı
Aşık olmak kim, sen kimsin?
***
Hiç ilgin yok bana karşı
İşte öyle sevgilisin
Anlatmak zor sana aşkı
Aşık olmak kim, sen kimsin?
***
Hislerime saygında yok
Derdin tasan kaygında yok
Bugün yoksun yarın da yok
Aşık olmak kim, sen kimsin?
***
Yalan dolu için dışın
Belli değil yazın kışın
Biraz da kıt anlayışın
Aşık olmak kim, sen kimsin?
***
Hislerime saygında yok
Derdin tasan kaygında yok
Bugün yoksun yarın da yok
Aşık olmak kim, sen kimsin?
***
Yalan dolu için dışın
Belli değil yazın kışın
Biraz da kıt anlayışın
Aşık olmak kim, sen kimsin?
***
Seni sevmek bir delilik
Sürmez böyle beraberlik
Duyguların hep gündelik
Aşık olmak, kim sen kimsin?
***
Seni sevmek bir delilik
Sürmez böyle beraberlik
Duyguların hep gündelik
Aşık olmak, kim sen kimsin?
***
Hislerime saygında yok
Derdin tasan kaygında yok
Bugün yoksun yarın da yok
Aşık olmak kim, sen kimsin?
***
Yalan dolu için dışın
Belli değil yazın kışın
Biraz da kıt anlayışın
Aşık olmak kim, sen kimsin?
***
Hislerime saygında yok
Derdin tasan kaygında yok
Bugün yoksun yarın da yok
Aşık olmak kim, sen kimsin?
***
Yalan dolu için dışın
Belli değil yazın kışın
Biraz da kıt anlayışın
Aşık olmak kim, sen kimsin?
-
Anaya babaya yâre doyulmaz
Onlar olmayınca dünyalar olmaz
Anaya babaya yâre doyulmaz
Onlar olmayınca mutluluk olmaz
***
Ana sevgisi bir güneşe benzer
Baba sevgisi bir ateşe benzer
Yârin sevgisi de dünyaya bedel
Yârin sevgisi de dünyaya bedel
Hepsi ayrı ayrı bir başka güzel
***
Anaya babaya yâre doyulmaz
Onlar olmayınca dünyalar olmaz
Anaya babaya yâre doyulmaz
Onlar olmayınca dünyalar olmaz
***
Bir Allah, bir ana, bir baba, bir yâr
Her zaman sevilir başkadır onlar
Bir Allah, bir ana, bir baba, bir yâr
Her zaman sevilir başkadır onlar
***
Kim çeker kahrını en zor gününde
Baş tacıdır ana baba ömrünce
Bir de sevdiğin yâr olur gönlünce
Bir de sevdiğin yâr olur gönlünce
Anadan babadan yârdan geçilmez
***
Anaya babaya yâre doyulmaz
Onlar olmayınca mutluluk olmaz
Anaya babaya yâre doyulmaz
Onlar olmayınca dünyalar olmaz
***
Anaya babaya yâre doyulmaz
Onlar olmayınca mutluluk olmaz
Anaya babaya yâre doyulmaz
Onlar olmayınca dünyalar olmaz
***
Anaya babaya yâre doyulmaz
Onlar olmayınca mutluluk olmaz
Anaya babaya yâre doyulmaz
Onlar olmayınca dünyalar olmaz
***
Anaya babaya yâre doyulmaz
Onlar olmayınca mutluluk olmaz
Anaya babaya yâre doyulmaz
Onlar olmayınca dünyalar olmaz
-
Her yanı gül bahçesi
Mehtaplı her fecesi
Aşkım için böylesi
Bir gönül arıyorum
***
Her yanı gül bahçesi
Mehtaplı her fecesi
Aşkım için böylesi
Bir gönül arıyorum
***
Hep huzur bulacağım
Temelli kalacağım
Hep huzur bulacağım
Temelli kalacağım
***
Sevgili olacağım
Bir gönül arıyorum
Sevgili olacağım
Bir gönül arıyorum
***
Her yanı gül bahçesi
Mehtaplı her gecesi
Aşkım için böylesi
Bir gönül arıyorum
***
Her yanı gül bahçesi
Mehtaplı her gecesi
Aşkım için böylesi
Bir gönül arıyorum
***
Şöyle bir tek odalı
Acılara kapalı
Mutluluk manzaralı
Bir gönül arıyorum
***
Şöyle bir tek odalı
Acılara kapalı
Mutluluk manzaralı
Bir gönül arıyorum
***
Hep huzur bulacağım
Temelli kalacağım
Hep huzur bulacağım
Temelli kalacağım
***
Sevgili olacağım
Bir gönül arıyorum
Sevgili olacağım
Bir gönül arıyorum
***
Her yanı gül bahçesi
Mehtaplı her gecesi
Aşkım için böylesi
Bir gönül arıyorum
***
Her yanı gül bahçesi
Mehtaplı her gecesi
Aşkım için böylesi
Bir gönül arıyorum
***
Şöyle bir tek odalı
Acılara kapalı
Mutluluk manzaralı
Bir gönül arıyorum
***
Şöyle bir tek odalı
Acılara kapalı
Mutluluk manzaralı
Bir gönül arıyorum
-
Sensiz kalacak yine evim barkım ocağım
Bakıp bakıp resmine bugün ağlayacağım
Sensiz kalacak yine evim barkım ocağım
Bakıp bakıp resmine bugün ağlayacağım
****
Elimde bir sigara kalbimde gizli yara
Dün olan anılara bugün ağlayacağım
Ne şarkılar susacak ne de güneş doğacak
Bu ilk ve son olacak bugün ağlayacağım
***
Ben derin uykularda belki de rüyalarda
Ben çıkmaz sokaklarda bugün ağlayacağım
Ben derin uykularda belki de rüyalarda
Ben çıkmaz sokaklarda bugün ağlayacağım
***
Elimde bir sigara kalbimde gizli yara
Dün olan anılara bugün ağlayacağım
Ne şarkılar susacak ne de güneş doğacak
Bu ilk ve son olacak bugün ağlayacağım
***
Elimde bir sigara kalbimde gizli yara
Dün olan anılara bugün ağlayacağım
Ne şarkılar susacak ne de güneş doğacak
Bu ilk ve son olacak bugün ağlayacağım
-
Aldı başını gidiyor
Yâr beni terkediyor
Aşkımız bir hiç uğruna
Bitiyor, bitiyor, bitiyor
***
Aldı başını gidiyor
Yâr beni terkediyor
Aşkımız bir hiç uğruna
Bitiyor, bitiyor, bitiyor
***
Topladı her şeyini
Gitme dedim dinlemedi
Suçumu söylemeden
Yüzüme bakmadan gitti
***
Birileri kandırmış
Girmişlerdir kanına
Yoksa çekip gitmezdi
Bırakmazdı tek başıma
***
Birileri kandırmış
Girmişlerdir kanına
Yoksa çekip gitmezdi
Bırakmazdı tek başıma
***
Aldı başını gidiyor
Yâr beni terkediyor
Aşkımız bir hiç uğruna
Bitiyor, bitiyor, bitiyor
***
Aldı başını gidiyor
Yâr beni terkediyor
Aşkımız bir hiç uğruna
Bitiyor, bitiyor, bitiyor
***
Topladı her şeyini
Gitme dedim dinlemedi
Suçumu söylemeden
Yüzüme bakmadan gitti
***
Birileri kandırmış
Girmişlerdir kanına
Yoksa çekip gitmezdi
Bırakmazdı tek başıma
***
Birileri kandırmış
Girmişlerdir kanına
Yoksa çekip gitmezdi
Bırakmazdı tek başıma
-
-
-
-
-