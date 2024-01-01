Paramparça Şarkı Sözleri
Müslüm Gürses Paramparça şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Paramparça şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Paramparça sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Kim demiş ki aşk yalan
Gözümdeki yaş nedir
Kim demiş ki aşk yalan
Gözümdeki yaş nedir
***
Gizli, gizli kalbimde
Bu yanan ateş nedir
Gizli, gizli kalbimde
Bu yanan ateş nedir
***
Aşk bir güneşe benzer
Sönmez ateşe benzer
Aşk bir güneşe benzer
Sönmez ateşe benzer
***
Aşkı bilmeyen insan
Tıpkı bir taşa benzer
Aşkı bilmeyen insan
Tıpkı bir taşa benzer
***
Kerem yandı, kül oldu
Yusuf da köle oldu
Kerem yandı, kül oldu
Yusuf da köle oldu
***
Hep bu aşkın yüzünden
Adem cennetten oldu
Yine aşkın yüzünden
Adem cennetten oldu
***
Aşk bir güneşe benzer
Sönmez ateşe benzer
Aşk bir güneşe benzer
Sönmez ateşe benzer
***
Aşkı bilmeyen insan
Tıpkı bir taşa benzer
Aşkı bilmeyen insan
Tıpkı bir taşa benzer
-
Saatim yok
Tam olarak bilemem
Biraz bira, biraz şarap önceydi
Nasıl oluyor zaman bir türlü geçmezken
Yıllar hayatlar geçiyor
***
Takatim yok yine de telefon sarıldım
Son bir özür için
Tüm sevdiğim kadınlardan
Çok mu ayıp hala mutluluk istemek
Neyse zaten hiç halim yok
***
Bugün benim doğum günüm
Hem sarhoşum hem yastayım
Bir bar taburesi üstünde
Babamın öldüğü yaştayım
***
Bugün benim doğum günüm
Kelimeler büyüyor ağzımda
Bildiğim bütün hayatlar
Paramparça paramparça
***
Bugün benim doğum günüm
Hem sarhoşum hem yastayım
Bir bar taburesi üstünde
Babamın öldüğü yaştayım
***
Bugün benim doğum günüm
Kelimeler büyüyor ağzımda
Bildiğim bütün hayatlar
Paramparça paramparça
-
Gözlerim gülmeyi çoktan unuttu
Şimdi ağlamanın tam zamanıdır
Kayboldu dostlarım başka yol tuttu
Dostlara sitemin tam zamanıdır
***
Bir sevgilim vardı o da el oldu
Her anım gözümde bir damla oldu
Ellerim şaşırdı, saçımı yoldum
Sevgiye sitemin tam zamanıdır
Ellerim şaşırdı, saçımı yoldum
Sevgiye sitemin tam zamanıdır
***
Duyulmayan sesim yele karışır
Akarda gözyaşım sele karışır
Yüreğim koparda dile karışır
Feleğe sitemin tam zamanıdır
***
Dünya zindan gibi barındırmıyor
Kadehler insafsız hiç avutmuyor
Yaradan canımı neden almıyor
Ecele sitemin tam zamanıdır
Yaradan canımı neden almıyor
Ecele sitemin tam zamanıdır
-
-
-
-
-
-
-
-