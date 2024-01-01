Aşk Bir Ateş Kim demiş ki aşk yalan Gözümdeki yaş nedir Kim demiş ki aşk yalan Gözümdeki yaş nedir *** Gizli, gizli kalbimde Bu yanan ateş nedir Gizli, gizli kalbimde Bu yanan ateş nedir *** Aşk bir güneşe benzer Sönmez ateşe benzer Aşk bir güneşe benzer Sönmez ateşe benzer *** Aşkı bilmeyen insan Tıpkı bir taşa benzer Aşkı bilmeyen insan Tıpkı bir taşa benzer *** Kerem yandı, kül oldu Yusuf da köle oldu Kerem yandı, kül oldu Yusuf da köle oldu *** Hep bu aşkın yüzünden Adem cennetten oldu Yine aşkın yüzünden Adem cennetten oldu *** Aşk bir güneşe benzer Sönmez ateşe benzer Aşk bir güneşe benzer Sönmez ateşe benzer *** Aşkı bilmeyen insan Tıpkı bir taşa benzer Aşkı bilmeyen insan Tıpkı bir taşa benzer

Paramparça Saatim yok Tam olarak bilemem Biraz bira, biraz şarap önceydi Nasıl oluyor zaman bir türlü geçmezken Yıllar hayatlar geçiyor *** Takatim yok yine de telefon sarıldım Son bir özür için Tüm sevdiğim kadınlardan Çok mu ayıp hala mutluluk istemek Neyse zaten hiç halim yok *** Bugün benim doğum günüm Hem sarhoşum hem yastayım Bir bar taburesi üstünde Babamın öldüğü yaştayım *** Bugün benim doğum günüm Kelimeler büyüyor ağzımda Bildiğim bütün hayatlar Paramparça paramparça *** Bugün benim doğum günüm Hem sarhoşum hem yastayım Bir bar taburesi üstünde Babamın öldüğü yaştayım *** Bugün benim doğum günüm Kelimeler büyüyor ağzımda Bildiğim bütün hayatlar Paramparça paramparça