Aşk Ne Güzel Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Aşk Ne Güzel
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Aşk denilen duyguya yıllardır inanmazdım
Meğer aşk ne güzelmiş, inan şimdi anladım
Dünyam onunla doldu, gördüğüm günden beri
Nazlı nazlı göz süzüp, güldüğü günden beri
Aşk denilen duyguya yıllardır inanmazdım
Meğer aşk ne güzelmiş, inan şimdi anladım
***
Boş hayaller peşinde, bomboş yıllar yaşadım
Hayat aşkla güzelmiş, geçte olsa anladım
Bahar sabahı gibi, ışıl ışıl gözleri
Böyle güzellik olmaz, sanki dünya cenneti
Aşk denilen duyguya yıllardır inanmazdım
Meğer aşk ne güzelmiş, inan şimdi anladım