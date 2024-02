Ya Rabbim sabır, ya Rabbim sabır Bir vefasız gönlümü doldurdu kahır Yalnızlık zulüm, sensizlik ölüm Çaresizlik büküyor boynumu benim *** Zaman böyle geldi, geçti Sevenler hep sevda içti Aşıkların kaderi bu Ayrılıklar bizi seçti Sevenlerin kaderi bu Ayrılıklar bizi seçti *** Aşk yüzünden, aşk yüzünden Her gün öldüm, öldüm, dirildim Vallahi doğru, gözüm kör olsun Evvelce böyle değildim *** Sana olan bir saygım var hâlâ Seninle bunca yıl tükettik Sana olan bir saygım var hâlâ Seninle bunca yıl tükettik *** Ayrı da olsak yine de dostuz Biz bu günlere beraber geldik *** Zaman böyle geldi, geçti Sevenler hep sevda içti Aşıkların kaderi bu Ayrılıklar bizi seçti Sevenlerin kaderi bu Ayrılıklar bizi seçti *** Aşk yüzünden, aşk yüzünden Her gün öldüm, öldüm, dirildim Vallahi doğru, gözüm kör olsun Evvelce böyle değildim *** Aşk yüzünden, aşk yüzünden Her gün öldüm, öldüm, dirildim Vallahi doğru, gözüm kör olsun Evvelce böyle değildim