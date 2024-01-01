×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Ev

Ev Şarkı Sözleri

Müslüm Gürses Ev şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Müslüm Gürses Ev şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ev sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Müslüm Gürses

Müslüm Gürses

Ev

  • Aşkımız Güme Gitti

  • Hesabıma Yazıyor

  • Yok Sanayım

  • Aşk Dediğin

  • Utan

  • Unutma Bari Beni

  • Bulutlara Esir Olduk (Akustik)

  • Her Aşk Bir Gün Biter (Akustik)

  • Aşkla Aynı Değil (Akustik)

  • Gül Ki Sevgilim (Akustik)

  • Giden Günlerim Oldu (Akustik)

  • Yüzüm Yok (Akustik)

  • Beni İyi Sanıyorlar (Akustik)

  • Gitsem Diyorum (Akustik)

  • Sükut-u Hayal (Akustik)

  • Neşeli Ayrılık Şarkısı (Akustik)

  • Bitmedi Elem (Akustik)

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı