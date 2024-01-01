Bir Kadeh Daha Ver Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Bir Kadeh Daha Ver
-
Kaç mevsim geçti sensiz
Kaç bahar, yaz bekledim
Zehir oldu gençliğim
Çektiğimi bilmedin
***
Kaç mevsim geçti sensiz
Kaç bahar yaz bekledim
Zehir oldu gençliğim
Çektiğimi bilmedim
***
Aşkın bende bir ömür
Gelmesen de ne çıkar
Hep yanımda gibisin
İçimde hatıran var
***
Aşkın bende bir ömür
Gelmesen de ne çıkar
Hep yanımda gibisin
İçimde hatıran var
***
Kaç mevsim geçti sensiz
Hatıramdan çıkmadın
Hayalin gözlerimde
Dudaklarımda adın
***
Kaç mevsim geçti sensiz
Hatıramdan çıkmadın
Hayalin gözlerimde
Dudaklarımda adın
***
Aşkın bende bir ömür
Gelmesen de ne çıkar
Hep yanımda gibisin
İçimde hatıran var
***
Aşkın bende bir ömür
Gelmesen de ne çıkar
Hep yanımda gibisin
İçimde hatıran var
-
-
Gülmüyorsa bahtın sakın üzülme
Yazılmış yazına hiç sitem etme
Mutluluk lafına boynunu bükme
Geç kalmış değilsin mutlu olmaya
***
Mutluluk lafına boynunu bükme
Geç kalmış değilsin mutlu olmaya
***
Kalbinde bitmesin bütün ümitler
Gönlümde yer etsin güzel sevgiler
Halime gülmesin o zalim gözler
Geç kalmış değilsin mutlu olmaya
***
Kalbimde bitmesin bütün ümitler
Gönlünde yer etsin güzel sevgiler
Haline gülmesin o zalim gözler
Geç kalmış değilsin mutlu olmaya
***
Her türlü çileye katlanacaksın
Yıllar geçse de yine kavuşacaksın
Çok güzel günlere ulaşacaksın
Geç kalmış değilsin mutlu olmaya
***
Çok güzel günlere kavuşacaksın
Geç kalmış değilsin mutlu olmaya
***
Kalbinde bitmesin bütün ümitler
Gönlümde yer etsin güzel sevgiler
Halime gülmesin o zalim gözler
Geç kalmış değilsin mutlu olmaya
***
Kalbimde bitmesin bütün ümitler
Gönlünde yer etsin güzel sevgiler
Haline gülmesin o zalim gözler
Geç kalmış değilsin mutlu olmaya
-
Unuttum artık seni sildim bütün aşkını
Kaderinin önünde eğme sakın başını
Yanağına dökülen bir damla göz yaşını
Sen silmesen olur sen silmesen olur
Silen bulunur elbet
Yanağına dökülen bir damla göz yaşını
Sen silmesen olur sen silmesen olur
Silen bulunur elbet
***
Yaşayan sevgimizi öldürdün bile bile
Tertemiz aşkımız düştü dilden dile
Yaşayan sevgimizi öldürdün bile bile
Tertemiz aşkımız düştü dilden dile
Seni deliler gibi seven deli gönüle
Sen girmesen olur sen girmesen olur
Giren bulunur elbet
Sen girmesen olur sen girmesen olur
Giren bulunur elbet
***
Benden başka birini seviyorsan saklama
Her derdin çaresi var boşa kürek sallama
Beni gelecek diye yollarımda bekleme
Ben gelmesem olur ben gelmesem olur
Gelen bulunur elbet
Beni gelecek diye yollarımda bekleme
Ben gelmesem olur ben gelmesem olur
Gelen bulunur elbet
***
Yaşayan sevgimizi öldürdün bile bile
Tertemiz aşkımız düştü dilden dile
Yaşayan sevgimizi öldürdün bile bile
Tertemiz aşkımız düştü dilden dile
Seni deliler gibi seven deli gönüle
Sen girmesen olur sen girmesen olur
Giren bulunur elbet
Sen girmesen olur sen girmesen olur
Giren bulunur elbet
-
Şu lanet kaderime sitemler edip)
(Tanrıya son defa yalvaracağım)
(Güzel gözlerin gelecek aklıma)
(Solup gideceğim en güzel çağımda)
(Seslenip beni çağırdığında)
(Boş sokaklara haykırdığında)
(Artık burada olmayacağım)
***
Dudağımda hıçkırık gözlerimde yaş
Her boşalan kadehte bir umut arıyorum
Her boşalan kadehte bir umut arıyorum
***
Beni bilmeyenler desinler ayyaş
Bir kadeh daha ver, ver yalvarıyorum
Bir kadeh daha ver, ver yalvarıyorum
***
Beni bilmeyenler desinler ayyaş
Bir kadeh daha ver, ver yalvarıyorum
Bir kadeh daha ver, ver yalvarıyorum
***
Ömrün nesi kaldı eridi yavaş, yavaş
Gönlüm kupkuru bir çöl susuzum yanıyorum
Varsın titresin elim boşver arkadaş
Bir kadeh daha ver, ver yalvarıyorum
***
Ömrün nesi kaldı eridi yavaş, yavaş
Gönlüm kupkuru bir çöl susuzum yanıyorum
Varsın titresin elim boşver arkadaş
Bir kadeh daha ver, ver yalvarıyorum
Bir kadeh daha ver, ver yalvarıyorum
***
Ellerim her zaman boş hayallerim solmuş
Kaderi ben boşuna zorladım anlıyorum
Kaderi ben boşuna zorladım anlıyorum
***
Gülme dostum halime içeyim yavaş, yavaş
Bir kadeh daha ver, ver yalvarıyorum
Bir kadeh daha ver, ver yalvarıyorum
***
Gülme dostum halime içeyim yavaş, yavaş
Bir kadeh daha ver, ver yalvarıyorum
Bir kadeh daha ver, ver yalvarıyorum
***
Ömrün nesi kaldı eridi yavaş, yavaş
Gönlüm kupkuru bir çöl susuzum bi yanıyorum
Varsın titresin elim boşver arkadaş
Bir kadeh daha ver, ver yalvarıyorum
***
Ömrün nesi kaldı eridi yavaş, yavaş
Gönlüm kupkuru bir çöl susuzum yanıyorum
Varsın titresin elim boşver arkadaş
Bir kadeh daha ver, ver yalvarıyorum
Bir kadeh daha ver, ver yalvarıyorum
-
-
Yağmurlu bir günde doğdum anamdan
Gökler ağlıyormuş ben doğdum diye
Doğarken günahkar olur mu insan
Ömrüme verilen bu ceza niye
***
Ne yaptım allahım dertli doğacak
Sevipte ömrümce acı duyacak
Hangi günüm bana derman olacak
Ömrüme verilen bu ceza niye
Hangi günüm bana derman olacak
Ömrüme verilen bu ceza niye
***
Dost diye sarıldı bağrım kanadım
Mutluluk aradım ömrüm ağladı
Vurdu süründürdü felek tokadı
Ömrüme verilen bu ceza niye
***
Ne yaptım allahım dertli doğacak
Sevipte ömrümce acı duyacak
Hangi günüm bana derman olacak
Ömrüme verilen bu ceza niye
Hangi günüm bana derman olacak
Ömrüme verilen bu ceza niye
-
Gurbeti kendime bir mekan edip
Yılları saymayı ben mi istedim
urbeti kendime bir mekan edip
Yılları saymayı ben mi istedim
***
Ayrılıp dostlardan, ayrılıp senden
Mahsunca kalmayı ben mi istedim
Ayrılıp dostlardan, ayrılıp senden
Mahsunca kalmayı ben mi istedim
***
Yollara zoraki bir yolcu olup
Kaybedip kendimi bulamaz olup
Dostumu düşmandan ayırmaz olup
Kadere küsmeyi ben mi istedim
Dostumu düşmandan ayırmaz olup
Kadere küsmeyi ben mi istedim
***
Haberim gelsede birgün birinden
Üzülsende gelmez birşey elinden
Haberim gelsede birgün birinden
Üzülsende gelmez birşey elinden
***
Kalbimi çıkarıp sanki yerinden
Ayrılıp gitmeyi ben mi istedim
Kalbimi çıkarıp sanki yerinden
Ayrılıp gitmeyi ben mi istedim
***
Yollara zoraki bir yolcu olup
Kaybedip kendimi bulamaz olup
Dostları düşmandan ayırmaz olup
Kadere küsmeyi ben mi istedim
Dostları düşmandan ayırmaz olup
Kadere küsmeyi ben mi istedim
-
Aşkın ince bir yolmuş
Üstü dikenle dolmuş
Geç kalmışım bu yolda
Gelip geçenler olmuş
***
Aşkın ince bir yolmuş
Üstü dikenle dolmuş
Geç kalmışım bu yolda
Gelip geçenler olmuş
***
Can işte canan hani
Dert işte derman hani
Gönül sarayım bomboş
Beklenen sultan hani
***
Can işte canan hani
Dert işte derman hani
Gönül sarayım bomboş
Beklenen sultan hani
***
Sevdi aldattı beni
Güldü ağlattı beni
Gittim kölesi oldum
Bir kula sattı beni
***
Sevdi aldattı beni
Güldü ağlattı beni
Gittim kölesi oldum
Bir kula sattı beni
***
Can işte canan hani
Dert işte derman hani
Gönül sarayım bomboş
Beklenen sultan hani
***
Can işte canan hani
Dert işte derman hani
Gönül sarayım bomboş
Beklenen sultan hani
-
Zincirleri kırıp geldik
Engelleri aşıp geldik
Canı cana katıp sevdik
Bir can iki sayılamaz
Bizi kimse ayıramaz
***
Sevda dersen sevda bizde
Yürek dersen yürek bizde
Beraberiz son nefeste
Bir can iki sayılamaz
Bizi kimse ayıramaz
***
Yüreğimiz dilimiz bir
Hislerimiz kalbimiz bir
Hissederiz görürüz bir
Bir can iki sayılmaz
Bizi kimse ayıramaz