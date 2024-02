Yaşamak zorlaștı artık bu yerde Așklar da pazarda satılır oldu Dikenler, çiçekler aynı değerde Dostluk da çöplüğe atılır oldu *** Dikenler, çiçekler aynı değerde Dostluk da çöplüğe atılır oldu *** Değișen biz miyiz, bilmem, zaman mı? Hep of mu çekelim, ah yoksa aman mı? Bu yașamak değil, değil söyle yalan mı? Acılar bal gibi, gibi tadılır oldu *** Bu yașamak değil, değil söyle yalan mı? Acılar bal gibi, gibi tadılır oldu Așklar da pazarda satılır oldu Așklar da pazarda satılır oldu *** Sitemler, isyanlar kar etmiyor ki Bir ömür bitse de, dert bitmiyor ki Mutluluk nerede, bilinmiyor ki Her șey de kadere çatılır oldu *** Mutluluk nerede, bilinmiyor ki Așklar da pazarda satılır oldu *** Değișen biz miyiz, bilmem, zaman mı? Hep of mu çekelim, ah yoksa aman mı? Bu yașamak değil, değil söyle yalan mı? Acılar bal gibi ah tadılır oldu *** Bu yașamak değil, değil söyle yalan mı? Acılar bal gibi ah tadılır oldu Așklar da pazarda satılır oldu