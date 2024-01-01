Aşklarda Pazarda Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Aşklarda Pazarda
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Yaşamak zorlaștı artık bu yerde
Așklar da pazarda satılır oldu
Dikenler, çiçekler aynı değerde
Dostluk da çöplüğe atılır oldu
***
Dikenler, çiçekler aynı değerde
Dostluk da çöplüğe atılır oldu
***
Değișen biz miyiz, bilmem, zaman mı?
Hep of mu çekelim, ah yoksa aman mı?
Bu yașamak değil, değil söyle yalan mı?
Acılar bal gibi, gibi tadılır oldu
***
Bu yașamak değil, değil söyle yalan mı?
Acılar bal gibi, gibi tadılır oldu
Așklar da pazarda satılır oldu
Așklar da pazarda satılır oldu
***
Sitemler, isyanlar kar etmiyor ki
Bir ömür bitse de, dert bitmiyor ki
Mutluluk nerede, bilinmiyor ki
Her șey de kadere çatılır oldu
***
Mutluluk nerede, bilinmiyor ki
Așklar da pazarda satılır oldu
***
Değișen biz miyiz, bilmem, zaman mı?
Hep of mu çekelim, ah yoksa aman mı?
Bu yașamak değil, değil söyle yalan mı?
Acılar bal gibi ah tadılır oldu
***
Bu yașamak değil, değil söyle yalan mı?
Acılar bal gibi ah tadılır oldu
Așklar da pazarda satılır oldu