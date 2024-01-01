Asla Uyuyamıyorum canlanıyor anılar Dayanamıyorum mevsim her dem sonbahar Düşünemiyorum senden ayrılmayı Çok seviyorum af diliyorum Yollarını gözlüyorum Acı çekiyorum Gel de bitsin bu hazan *** Her şeyden vazgeçerim senden asla Gittiğin günden beri gönlüm yasta Her şeyden vazgeçerim senden asla Gittiğin günden beri gönlüm yasta Gel de bitsin bu hazan *** Uyuyamıyorum canlanıyor anılar Dayanamıyorum mevsim her dem sonbahar Düşünemiyorum senden ayrılmayı Çok seviyorum af diliyorum Yollarını gözlüyorum Acı çekiyorum Gel de bitsin bu hazan *** Her şeyden vazgeçerim senden asla Gittiğin günden beri gönlüm yasta Her şeyden vazgeçerim senden asla Gittiğin günden beri gönlüm yasta Gel de bitsin bu hazan Gel de bitsin bu hazan

Boşaymış Meğer Senin için harcanan onca seneler Boşaymış sevgilim boşaymış meğer Senin yokluğunla gelen hasrete Hasrete ağlamak boşaymış meğer *** Senin yokluğunla gelen hasrete Hasrete ağlamak boşaymış meğer *** Durma ne olur bakma yüzüme Olanlar oldu bitti Kal desem bile bakma sözüme Artık iş işten geçti *** Durma ne olur bakma yüzüme Olanlar oldu bitti Kal desem bile bakma sözüme Artık iş işten geçti *** Yaşanmamış gibiydi o güzel günler Eriyip yok oldu bütün gerçekler Bir rüyaydı belki çok geç anladım Rüyalarda ağlamak boşaymış meğer *** Bir rüyaydı belki çok geç anladım Rüyalarda ağlamak boşaymış meğer *** Durma ne olur bakma yüzüme Olanlar oldu bitti Kal desem bile bakma sözüme Artık iş işten geçti *** Durma ne olur bakma yüzüme Olanlar oldu bitti Kal desem bile bakma sözüme Artık iş işten geçti

Gönül Teknem Bir zalimin limanına Demir atmış gönül teknem Sever diye sevdasına Yanık kaldı gönül teknem *** Ah ah Bir zalimin limanına Demir atmış gönül teknem Sever diye sevdasına Yanık kaldı gönül teknem Bir zalimin limanına Demir atmış gönül teknem Sever diye sevdasına *** Yanık kaldı gönül teknem Yenik düştüm rüzgârlara Savruldum ben kumsallara Dalgalara vura, vura Dibe batmış, gönül teknem Yenik düştüm rüzgârlara Savruldum ben kumsallara Dalgalara vura, vura Dibe batmış, gönül teknem *** Yenik düştüm rüzgârlara Savruldum ben kumsallara Dalgalara vura, vura Dibe batmış, gönül teknem Dibe batmış, gönül teknem Ah, ah Deli gibi sevdim oysa Sevmem artık sevmek buysa *** Aşk yerine kötü şansa Demir atmış gönül teknem Deli gibi sevdim oysa Sevmem artık sevmek buysa Aşk yerine kötü şansa Demir atmış gönül teknem *** Yenik düştüm rüzgârlara Savruldum ben kumsallara Dalgalara vura, vura Dibe batmış, gönül teknem Yenik düştüm rüzgârlara Savruldum ben kumsallara Dalgalara vura, vura Dibe batmış, gönül teknem *** Yenik düştüm rüzgârlara Savruldum ben kumsallara Dalgalara vura, vura Dibe batmış, gönül teknem

Gelmezsen Gelme Sana yalvaracak hâlim yok benim Seninle uğraşamam, sevmezsen sevme Başkasını bulur inan bu kalbim Peşinden koşamam, gelmezsen gelme Gelmezsen gelme, sevmezsen sevme *** Bulurum kendime başka sevgili Haykırmam bir daha senin ismini Atarım gönlümden sahte sevgini Ardından gelemem, gelmezsen gelme *** Gelmezsen gelme, sevmezsen sevme Gelmezsen gelme, sevmezsen sevme *** Sanki senden başka bana yâr mı yok? Nereye bakarsam senden güzel çok Senin nazlarına benim karnım tok Başka yâr severim, sevmezsen sevme Gelmezsen gelme, sevmezsen sevme *** Bulurum kendime başka sevgili Haykırmam bir daha senin ismini Atarım gönlümden sahte sevgini Ardından gelemem, gelmezsen gelme *** Gelmezsen gelme, sevmezsen sevme Gelmezsen gelme, sevmezsen sevme