Ateş Donar (Version 2) Dört bir yanımı sardı sensizlik acıları Deniz kurur, taş erir benim yerimde olsa Yüreğime damlıyor hasretin gözyaşları *** Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa *** Hep hazanı yaşarım, bir günüm de yaz olsa Felek isyan ederdi benim yerimde olsa *** Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa *** Hayalin karışıyor gündüzüme, geceme Yokluğun hançer gibi saplanıyor kalbime Söyle kim dayanır ki böylesi bir özleme? Güneş göçer, dağ çöker benim yerimde olsa Güneş göçer, dağ çöker benim yerimde olsa *** Hep hazanı yaşarım, bir günüm de yaz olsa Felek isyan ederdi benim yerimde olsa *** Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa

Biz Babadan Böyle Gördük Bilmeyiz hiç yalan dolan, Böyle yaşar insan olan, Onur olsun bizden kalan, Biz babadan böyle gördük *** Başımız dik, Alnımız ak, Yaşamı hep böyle sürdük, Haram yemek günah yazar, Biz babadan böyle gördük x2 *** Böyle gördük x2 Biz babadan böyle gördük, *** Bilmeyiz hiç yalan dolan, Böyle yaşar insan olan, Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük x2 *** Böyle gördük böyle gördük biz babadan böyle gördük *** Sevgi kaynar yüreğimiz, Bükülmez hiç bileğimiz, Kardeşliktir bileğimiz, Biz babadan böyle gördük x2 *** Böyle gördük böyle gördük biz babadan böyle gördük *** Bilmeyiz hiç yalan dolan, Böyle yaşar insan olan, Onur olsun bizden kalan, Biz babadan böyle gördük x2 *** Böyle gördük böyle gördük biz babadan böyle gördük x2

Dayan Yüreğim Dayan yüreğim dayan dayan Dayan yüreğim dayan dayan dayan *** Dayan yüreğim yüreğim dayan Bitecek bu acılar dayan dayan Dayan yüreğim yüreğim dayan Bitecek bu acılar dayan dayan *** Göğsünü ger acılara Umutla bak yarınlara Sık dişini biraz daha Dayan dayan *** Göğsünü ger acılara Umutla bak yarınlara Sık dişini biraz daha Dayan dayan dayan Güzel günler çok yakında dayan *** Dayan yüreğim yüreğim dayan Tükenmek yok pes etmek yok dayan dayan *** Dayan yüreğim yüreğim dayan Tükenmek yok pes etmek yok dayan dayan *** Göğsünü ger acılara umutla bak yarınlara Sık dişini biraz daha dayan dayan dayan *** Göğsünü ger acılara umutla bak yarınlara Sık dişini biraz daha dayan dayan dayan *** Güzel günler çok yakında dayan

Ateş Donar Dört bir yanımı sardı sensizlik acıları Deniz kurur, taş erir benim yerimde olsa Yüreğime damlıyor hasretin gözyaşları *** Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa *** Hep hazanı yaşarım, bir günüm de yaz olsa Felek isyan ederdi benim yerimde olsa *** Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa *** Hayalin karışıyor gündüzüme, geceme Yokluğun hançer gibi saplanıyor kalbime Söyle kim dayanır ki böylesi bir özleme? Güneş göçer, dağ çöker benim yerimde olsa Güneş göçer, dağ çöker benim yerimde olsa *** Hep hazanı yaşarım, bir günüm de yaz olsa Felek isyan ederdi benim yerimde olsa *** Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa