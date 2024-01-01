Biz Babadan Böyle Gördük Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Biz Babadan Böyle Gördük
-
Dört bir yanımı sardı sensizlik acıları
Deniz kurur, taş erir benim yerimde olsa
Yüreğime damlıyor hasretin gözyaşları
***
Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa
Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa
***
Hep hazanı yaşarım, bir günüm de yaz olsa
Felek isyan ederdi benim yerimde olsa
***
Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa
Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa
***
Hayalin karışıyor gündüzüme, geceme
Yokluğun hançer gibi saplanıyor kalbime
Söyle kim dayanır ki böylesi bir özleme?
Güneş göçer, dağ çöker benim yerimde olsa
Güneş göçer, dağ çöker benim yerimde olsa
***
Hep hazanı yaşarım, bir günüm de yaz olsa
Felek isyan ederdi benim yerimde olsa
***
Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa
Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa
-
Bilmeyiz hiç yalan dolan,
Böyle yaşar insan olan,
Onur olsun bizden kalan,
Biz babadan böyle gördük
***
Başımız dik,
Alnımız ak,
Yaşamı hep böyle sürdük,
Haram yemek günah yazar,
Biz babadan böyle gördük x2
***
Böyle gördük x2
Biz babadan böyle gördük,
***
Bilmeyiz hiç yalan dolan,
Böyle yaşar insan olan,
Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük x2
***
Böyle gördük böyle gördük biz babadan böyle gördük
***
Sevgi kaynar yüreğimiz,
Bükülmez hiç bileğimiz,
Kardeşliktir bileğimiz,
Biz babadan böyle gördük x2
***
Böyle gördük böyle gördük biz babadan böyle gördük
***
Bilmeyiz hiç yalan dolan,
Böyle yaşar insan olan,
Onur olsun bizden kalan,
Biz babadan böyle gördük x2
***
Böyle gördük böyle gördük biz babadan böyle gördük x2
-
Dayan yüreğim dayan dayan
Dayan yüreğim dayan dayan dayan
***
Dayan yüreğim yüreğim dayan
Bitecek bu acılar dayan dayan
Dayan yüreğim yüreğim dayan
Bitecek bu acılar dayan dayan
***
Göğsünü ger acılara
Umutla bak yarınlara
Sık dişini biraz daha
Dayan dayan
***
Göğsünü ger acılara
Umutla bak yarınlara
Sık dişini biraz daha
Dayan dayan dayan
Güzel günler çok yakında dayan
***
Dayan yüreğim yüreğim dayan
Tükenmek yok pes etmek yok dayan dayan
***
Dayan yüreğim yüreğim dayan
Tükenmek yok pes etmek yok dayan dayan
***
Göğsünü ger acılara umutla bak yarınlara
Sık dişini biraz daha dayan dayan dayan
***
Göğsünü ger acılara umutla bak yarınlara
Sık dişini biraz daha dayan dayan dayan
***
Güzel günler çok yakında dayan
-
Dört bir yanımı sardı sensizlik acıları
Deniz kurur, taş erir benim yerimde olsa
Yüreğime damlıyor hasretin gözyaşları
***
Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa
Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa
***
Hep hazanı yaşarım, bir günüm de yaz olsa
Felek isyan ederdi benim yerimde olsa
***
Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa
Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa
***
Hayalin karışıyor gündüzüme, geceme
Yokluğun hançer gibi saplanıyor kalbime
Söyle kim dayanır ki böylesi bir özleme?
Güneş göçer, dağ çöker benim yerimde olsa
Güneş göçer, dağ çöker benim yerimde olsa
***
Hep hazanı yaşarım, bir günüm de yaz olsa
Felek isyan ederdi benim yerimde olsa
***
Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa
Ateş donar, su yanar benim yerimde olsa
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Hayırsızın biriydi benim fikrimce
Bırakıp gidiverdi biraz içince
Hayırsızın biriydi benim fikrimce
Bırakıp gidiverdi biraz içince
***
Sevmiştim ben onu bütün kalbimle
Öldürdü sevgimi çekip gidince
Sevmiştim ben onu bütün kalbimle
Öldürdü sevgimi çekip gidince
***
Geri dönme istemem vefasız yârim
Arama artık beni vicdansız yârim
Geri dönme istemem vicdansız yârim
Arama artık beni hayırsız yârim
***
Küstüğüm kaderle barıştım artık
Yaşayamazdım sensiz alıştım artık
Küstüğüm kaderle barıştım artık
Yaşayamazdım sensiz alıştım artık
***
Affederim diye gelme kapıma
Unuttu gönlüm seni unuttu artık
Affederim diye gelme kapıma
Unuttu gönlüm seni unuttu artık
***
Geri dönme istemem vefasız yârim
Arama artık beni hayırsız yârim
Geri dönme istemem vicdansız yârim
Arama artık beni vefasız yârim
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