Ateşli Geleni geçeni yakıyor bu güzel Ateşli ateşli bakıyor bu güzel Bir kere göreni, yanılıp seveni Ateşten ateşe atıyor bu güzel Bir kere göreni, yanılıp seveni Ateşten ateşe atıyor bu güzel *** Ateşli, ateşli hâlleri eritti beni Ateşli, ateşli gözleri kör etti beni Ateşli, ateşli hâllere düşürdü beni Ah, ateşli *** Bir alev ırmağı akıyor bu güzel Yanmamış canları yakıyor bu güzel Gözleri bir alev sözleri bir şeker Dil döker, kandırır insanı bu güzel Gözleri bir alev, sözleri bir şeker Dil döker kandırır insanı bu güzel *** Ateşli, ateşli hâlleri eritti beni Ateşli, ateşli gözleri kör etti beni Ateşli, ateşli hâllere düşürdü beni Ah, ateşli

Aşk Yüzünden Ya Rabbim sabır, ya Rabbim sabır Bir vefasız gönlümü doldurdu kahır Yalnızlık zulüm, sensizlik ölüm Çaresizlik büküyor boynumu benim *** Zaman böyle geldi, geçti Sevenler hep sevda içti Aşıkların kaderi bu Ayrılıklar bizi seçti Sevenlerin kaderi bu Ayrılıklar bizi seçti *** Aşk yüzünden, aşk yüzünden Her gün öldüm, öldüm, dirildim Vallahi doğru, gözüm kör olsun Evvelce böyle değildim *** Sana olan bir saygım var hâlâ Seninle bunca yıl tükettik Sana olan bir saygım var hâlâ Seninle bunca yıl tükettik *** Ayrı da olsak yine de dostuz Biz bu günlere beraber geldik *** Zaman böyle geldi, geçti Sevenler hep sevda içti Aşıkların kaderi bu Ayrılıklar bizi seçti Sevenlerin kaderi bu Ayrılıklar bizi seçti *** Aşk yüzünden, aşk yüzünden Her gün öldüm, öldüm, dirildim Vallahi doğru, gözüm kör olsun Evvelce böyle değildim *** Aşk yüzünden, aşk yüzünden Her gün öldüm, öldüm, dirildim Vallahi doğru, gözüm kör olsun Evvelce böyle değildim

Gece Demem Gece demem gündüz demem Ne bulursam içerim ben *** Gece demem gündüz demem Ne bulursam içerim ben *** Elimde değil ki benim Elimde değil ki benim Elimde değil ki benim Elimde değil ki benim Atamadım içerimden Atamadım içerimden *** Artık senin içtiğini içmeyeceğim Senin geçtiğin yollardan geçmeyeceğim Kendin gittin kendin düştün kendin yalvardın Bu yarayı yeniden yeniden deştin *** Artık senin içtiğini içmeyeceğim Senin gittiğin yollardan gitmeyeceğim Kendin gittin kendin düştün kendin yalvardın Bu yarayı yeniden yeniden deştin Yapamayacağım seyi Ne olur isteme benden *** Yapamayacağım seyi Ne olur isteme benden *** Bir kırık sazım kaldı Bir kırık sazım kaldı Bir kırık sazım kaldı Bir kırık sazım kaldı Onu da alma elimden Onu da alma elimden *** Artık senin içtiğini içmeyeceğim Senin gittiğin yollardan gitmeyeceğim Kendin gittin kendin düştün kendin yalvardın Bu yarayı yeniden yeniden deştin *** Artık senin içtiğini içmeyeceğim Senin gittiğin yollardan gitmeyeceğim Kendin gittin kendin düştün kendin yalvardın Bu yarayı yeniden yeniden deştin Bu yarayı yeniden yeniden deştin