Müslüm'ce Türküler 2001 Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Müslüm'ce Türküler 2001
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Umutlarım çölde bir nehir
Sevdam gökteki yıldız
Gözyaşlarım bir deniz olsa
Bekleyeceğim
***
Çölde bir nehir gibi
Parlayan yıldız gibi
Engin denizler gibi
Özleyeceğim
***
Suya hasret çöl
Yıldızsız gece
Yorgun kara bir deniz
Benim, benim istekli
Hasret bir beni
***
Gelecek karanlık gölgelerini
Bize doğru uzatmakta
Umutlarım bir türküyle avunur belki
***
(Ötme bülbül, ötme bülbül)
(Ötme bülbül, ötme bülbül)
(Derdi derde katma, bülbül)
(Benim derdim bana yeter)
(Bir dert de sen katma, bülbül)
***
Bilirim, aşıksın güle
(Bilirim, aşıksın güle)
Bilirim, aşıksın güle
Gülün halin' ya kim bile?
Bizim bahçedeki güle
El altı dolaşma, bülbül
***
Ötme bülbül
Ötme bülbül
***
Ötme bülbül, ötme bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Derdi derde katma, bülbül
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma, bülbül
***
Bülbüllerin aslı mısın?
(Bülbüllerin aslı mısın?)
Bülbüllerin aslı mısın?
Kafeslerde besli misin?
Benim kadar yaslı mısın?
El altı dolaşma, bülbül
***
Ötme bülbül
Ötme bülbül
***
Ötme bülbül, ötme bülbül
Ötme bülbül, ötme bülbül
Derdi derde katma, bülbül
Benim derdim bana yeter
Bir dert de sen katma, bülbül
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Uzun, uzun gemilere bindiler (bindiler)
Uzak, uzak diyarlara gittiler (gittiler)
Ne söyledi ne de veda ettiler (ettiler)
Böylesi bir ayrılık hiç olmadı
Baktı, baktı felek bile ağladı
***
Yaprak, dalı sararmadan terk etti
Söndü güneş ışığını yok etti
Gitti giden bizleri de tüketti
Böylesi bir ayrılık hiç olmadı
Baktı, baktı felek bile ağladı
***
Ne güzeldi yaşıyorduk beraber (beraber)
Bazen neşe bazen olsa da keder (keder)
Gelmez artık ne bir selam ne haber (ne haber)
Böylesi bir ayrılık hiç olmadı
Baktı, baktı felek bile ağladı
***
Yaprak, dalı sararmadan terk etti
Söndü güneş ışığını yok etti
Gitti giden bizleri de tüketti
Böylesi bir ayrılık hiç olmadı
Baktı, baktı felek bile ağladı
***
Böylesi bir ayrılık hiç olmadı
Baktı, baktı felek bile ağladı
-
Gönül dağı yağmur yağmur, boran olunca
Akar can özümde sel gizli gizli
Bir tenhada can cananı bulunca
Sinemi yaralar yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar
Dil gizli gizli, dil gizli gizli
Sinemi yaralar yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar
Dil gizli gizli, dil gizli gizli
***
Dost elinden gel olmazsa varılmaz
Rızasız bahçanın gülü derilmez
Kalpten kalbe bir yol vardır bilinmez
Gönülden gönüle yar oy yar oy yar oy yar oy yar
Gel gizli gizli, gel gizli gizli
Gönülden gönüle yar oy yar oy yar oy yar oy yar
Gel gizli gizli, gel gizli gizli
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Sabah sabah dertli dertli
Garip gönlüm hep kederli
Sabah, sabah dertli dertli
Garip gönlüm hep kederli
Şaşırdım yoluma, eyvah
Deli oldum aşka düşeli
***
Eyvah, eyvah
Eyvah, eyvah
Eyvah, eyvah
Eyvah
***
Şaşırdım yoluma, eyvah
Deli oldum aşka düşeli
Eyvah, eyvah
Eyvah, eyvah
Eyvah
***
Lanet olsun bu sevdaya
Saldı başımı belaya
Lanet olsun bu sevdaya
Saldı başımı belaya
***
Gece gündüz ağlıyorum
Gelmez olaydım dünyaya
Eyvah, eyvah
Eyvah, eyvah
Eyvah, eyvah
Eyvah
***
Gece gündüz ağlıyorum
Gelmez olaydım dünyaya
Eyvah, eyvah
Eyvah, eyvah
Eyvah
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