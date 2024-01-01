Sadece (Türk Sanat Müziği) Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Sadece (Türk Sanat Müziği)
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Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar
Yârinden ayrılanın yüreği sızlar
Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar
Yârinden ayrılanın yüreği sızlar
***
Sandalımız sanki uçan bir kuştur
Hayat dalgalar gibi bazen yokuştur
Üsküdar'dan Marmara'ya, Heybeli Büyükada'ya
Aşkımızı mavi suya gizleyelim, yâr, yâr
***
Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar
Yârinden ayrılanın yüreği sızlar
Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar
Yârinden ayrılanın yüreği sızlar
***
Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar
Yârinden ayrılanın yüreği sızlar
Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar
Yârinden ayrılanın yüreği sızlar
***
Hayatta ne var ki kıymetli, baki?
Kimimiz sarhoş, kimimiz sakin
Hayat budur, giden gelmez
Ağlayanlar neden gülmez?
Aşkımızı kimse bilmez, gizleyelim, yâr, yâr
***
Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar
Yârinden ayrılanın yüreği sızlar
Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar
Yârinden ayrılanın yüreği sızlar
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Gurbet elde hatıralar tesellim
Sensiz seni yaşıyorum efendim
Bu hasreti çeke çeke tükendim
***
Acı yıllar içimde bir sızıdır
Sevmek benim alnımdaki yazıdır
Acı yıllar içimde bir sızıdır
Sevmek benim alnımdaki yazıdır
***
Bugün sana mektup yazdım, yoruldum
Deli gibi sevdiğimi duyurdum
Cevabını alamadım, kahroldum
****
Acı yıllar içimde bir sızıdır
Sevmek benim alnımdaki yazıdır
Acı yıllar içimde bir sızıdır
Sevmek benim alnımdaki yazıdır
***
Sende kaldı ümit dolu yıllarım
Ayrı düştüm gözlerinden, yanarım
Kurumadı benim sevda pınarım
***
Acı yıllar içimde bir sızıdır
Sevmek benim alnımdaki yazıdır
Acı yıllar içimde bir sızıdır
Sevmek benim alnımdaki yazıdır
Sevmek benim alnımdaki yazıdır
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