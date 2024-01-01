Bugün ayın ışığı ey Elinde bal kaşığı ey Yine nerden geliyon da Mehlenin yakışığı Yine nerden geliyon da Mehlenin yakışığı *** Vay nerdesin nerdesin Kaldır camın perdesin Diyeceğim çok ama da Pek kalabalık yerdesin Diyeceğim çok ama da ey Pek kalabalık yerdesin *** Karşıdan geçti gelin Elinde testi gelin Salın boyun göreyim de Gençliğim geçti gelin Salın boyun göreyim de Gençliğim geçti gelin *** Vay nerdesin nerdesin Kaldır camın perdesin Diyeceğim çok ama da ey Pek kalabalık yerdesin Diyeceğim çok ama da ey Pek kalabalık yerdesin

Sevdim çok sevdim Tanıdım aşkın en saf halini Kokladım gecelerce Bıraktığın eşyayı, boş evi *** Uzanamadı elim telefona Defalarca gidip geldi Yenik düştüm kendime Göre göre *** Gurur sandiğim aslında Ümitsizliğimdi Anladım temelli gittiğini Haklıydın üstelik Suç benimdi *** Sen üzülme gülüm incinme Canımın içi iki gözüm sakın küsme Bana hediye bırak butün kederleri Ben ağlarım ikimizin yerine *** Sen üzülme gülüm incinme Canımın içi iki gözüm sakın küsme Bana hediye bırak butün kederleri Ben ağlarım ikimizin yerine *** Bilirsin aslında adaletsizliğini İstemezsin hani sen de bittiğini Ama kendinden yanadır ya hep yürek Feda edip aşkı, korur ya kendini *** Yenik düştüm kendime Göre göre *** Gurur sandiğim aslında Ümitsizliğimdi Anladım temelli gittiğini Haklıydın üstelik Suç benimdi *** Sen üzülme gülüm incinme Canımın içi iki gözüm sakın küsme Bana hediye bırak butün kederleri Ben ağlarım ikimizin yerine *** Sen üzülme gülüm incinme Canımın içi iki gözüm sakın küsme Bana hediye bırak butün kederleri Ben ağlarım ikimizin yerine *** Sen üzülme gülüm incinme Canımın içi iki gözüm sakın küsme Bana hediye bırak butün kederleri Ben ağlarım ikimizin yerine