Ayırdılar Sevenleri Bir güzel sevmiştim yanağı gamze Benziyordu gülüşü saz ile söze Aldılar elimden kaderle felek Ayırdılar sevenleri kıydılar bize *** Önce Kerem oldum Aslı'yı seven Sonra Ferhat oldum dağları delen Şimdi Mecnun oldum çöllerde gezen Razıyım ya Rabbim razı var ise cezam Razıyım ya Rabbim razı var ise cezam *** Bir çift sözüm kaldı o da selamdır Kaderin ettiklerine birkaç kelamdır Huzuru mahşerde kurulsun divan Feleğin elinden Rabbim viranım viran *** Önce Kerem oldum Aslı'yı seven Sonra Ferhat oldum dağları delen Şimdi Mecnun oldum çöllerde gezen Razıyım ya Rabbim razı var ise cezam Razıyım ya Rabbim razı var ise cezam

Denedim Gel gör bu halimi, sebebi sensin Gel tut ellerimi, hasretim dinsin Gel gör bu halimi, sebebi sensin Gel tut ellerimi, hasretim dinsin *** Bak kalbim pas tuttu sensiz, sen yoksun kaldım sahipsiz Gözlerime uyku girmez, yalvarırım dön sevgilim *** Denedim denedim, olmaz Bu can sensiz yaşamaz Denedim denedim, olmaz Bu can sensiz yaşamaz Bu can sensiz yaşamaz Bu can sensiz yaşamaz *** Bu yıllar sensiz geçer mi sandın? Bu canım sensiz yaşar mı sandın? Bu yıllar sensiz geçer mi sandın? Bu canım sensiz yaşar mı sandın? *** Kanıyor hep yaralarım, gözümde hatıraların Çarem yoktur senden başka, söyle sensiz ne yaparım? *** Denedim denedim, olmaz Bu can sensiz yaşamaz Denedim denedim, olmaz Bu can sensiz yaşamaz Bu can sensiz yaşamaz

Bir Benmiyim Mutluluğum dertsiz günlerim nerde Nerde hayaller verdiğin söz nerde Hep ağlattın alay ettin benimle Yoksun artık sen gözümde gönlümde Bir benmiyim ki aldanan Sevenlerin hepsi pişman Mutluluğu bulamayan (Çok sevgililer vardı bu dünyada) (Doğduğuna sevdiğine hepsi pişman) Bende pişman oda pişman sevdiğime Sevmek miydi bütün günahım seni Hani yeminler mutlu günler hani Sen ağlatan, sen insafsız sevgili Sana sevgine tövbeler tövbesi Bir benmiyim ki aldanan Sevenlerin hepsi pişman Mutluluğu bulamayan (Çok sevgililer vardı bu dünyada) (Doğduğuna sevdiğine hepsi pişman) Bende pişman oda pişman sevdiğime

Ah Bu Gönlüm Ben bu gönlümü güldüremedim Taparak sevdim sevilemedim Ben bu gönlümü güldüremedim Taparak sevdim sevilemedim *** Nerede, nerede candan seven yok mu Nerede, nerede candan seven yok mu *** Yıllardır arıyorum Heryerde mutluluğu Yıllardır arıyorum Heryerde mutluluğu Bulamadım bir seveni *** Yemin ettim karar verdim sevmeyeceğim Yemin ettim karar verdim sevmeyeceğim *** Ben bu gönlümü güldüremedim Taparak sevdim sevilemedim Ben bu gönlümü güldüremedim Taparak sevdim sevilemedim *** Kim nasıl yazmış böyle kaderi Kim kırar bilmem ümitlerimi Kim nasıl yazmış böyle kaderi Kim kırar bilmem ümitlerimi *** İstemem, istemem ne aşk ne sevgi İstemem, istemem ne aşk ne sevgi *** Yıllardır arıyorum Heryerde mutluluğu Yıllardır arıyorum Heryerde mutluluğu Bulamadım bir seveni *** Yemin ettim karar verdim sevmeyeceğim Yemin ettim karar verdim sevmeyeceğim *** Ben bu gönlümü güldüremedim Taparak sevdim sevilemedim Ben bu gönlümü güldüremedim Taparak sevdim sevilemedim *** Ben bu gönlümü güldüremedim

Gidecek Bir Gün Aldanma çocuksu mahsun yüzüne Mutlaka terk edip gidecek bir gün Kanma sever gibi göründüğüne Seni sevmiyorum diyecek bir gün *** Aldanma çocuksu mahsun yüzüne Mutlaka terk edip gidecek bir gün Kanma sever gibi göründüğüne Seni sevmiyorum diyecek bir gün *** Sevmek çok güzel şey aldanmak acı Ruhunu saracak bir büyük sancı O durmayan yolcu sen garip hancı Hesabı vermeden gidecek bir gün Hesabı vermeden gidecek bir gün *** Sevmek çok güzel şey aldanmak acı Ruhunu saracak bir büyük sancı O durmayan yolcu sen garip hancı Hesabı vermeden gidecek bir gün Hesabı vermeden gidecek bir gün *** Uğruna yılları harcayacaksın Aşkını ömrünle bir tutacaksın Ne yazık sonunda ağlayacaksın Gururunu yere atacak bir gün *** Uğruna yılları harcayacaksın Aşkını ömrünle bir tutacaksın Ne yazık sonunda ağlayacaksın Gururunu yere atacak bir gün *** Aldanma ah çocuksu mahsun yüzüne Mutlaka terk edip gidecek bir gün Sevmek çok güzel şey aldanmak acı Ruhunu saracak bir büyük sancı *** O durmayan yolcu sen garip hancı Hesabı vermeden gidecek bir gün Gidecek bir gün