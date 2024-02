Ayrılık Rüzgarı Dün gece içtim Kadehler dolu yine sensiz Dolaştım sokaklarda Islak kaldırımlarda *** Gözlerime yaşlar doldu Soğuk bir rüzgar okşadı yüzümü Ayrılık rüzgarı Tanıdım onu ıslak nefesinden *** Allah'ım Bilmem neden geldi bunlar başıma Birdenbire kapıldık Ayrılık rüzgarına *** Oysa hayat akıp gider Sanki bir şey olmamışçasına Güneş de doğuyor Gülerek umutsuz yarınlarıma *** Bir ayrılık şarkısı Dolaşır dillerde Seven gönüllerde *** Sevgilim Ellerin artık tutmayacak ellerimi Boşuna arayacak Gözlerin gözlerimi *** Kim bilir belki de bir gün Unutacaksın aşkını ve beni Bense hep seni sevdim Unuttum gözlerinde gözlerimi *** Bir ayrılık şarkısı Dolaşır dillerde Seven gönüllerde

Affet Eğer seni kırdıysam Darıl bana Ama bir gün beni ararsan Bak ruhuna *** Birden gecem tutarsa Güneşi çevir bana Sevgilim bağışla Biraz zor olsa da *** Affet beni akşamüstü Gölgem uzarken Öğleden sonra affet Ne zaman istersen *** Affet beni gece vakti Ay doğmuş süzülürken Sabaha kalmadan affet Tam ayrılık derken *** Çünkü sen çölüme yağmur oldun Sen geceme gündüz oldun Sen canıma yoldaş oldun Sen kışıma yorgan oldun *** Eğer seni kırdıysam Darıl bana Ama bir gün beni ararsan Bak ruhuna *** Birden gecem tutarsa Güneşi çevir bana Sevgilim bağışla Biraz zor olsa da *** Affet beni akşamüstü Gölgem uzarken Sabaha kalmadan affet Tam ayrılık derken *** Çünkü sen çölüme yağmur oldun Sen geceme gündüz oldun Sen canıma yoldaş oldun Sen kışıma yorgan oldun *** Çünkü sen çölüme yağmur oldun Sen geceme gündüz oldun Sen canıma yoldaş oldun Sen kışıma yorgan oldun

Nilüfer Zamanın eli değdi bize Çoktan değişti her şey Aynı değiliz ikimiz de Zaaflarına bir gece Hatalarına bir nilüfer Sevgisizliğine bir kalp verdim *** Artık geri ver Geri veremezsin aldıklarını Artık geri ver Geri verilmez hiçbir yanılgı Yokluğuma emanet et Sende benden kalanları Her şeyi al Bana beni geri ver Bir şansım olsun *** Başka yer, başka zaman Sensiz ömrüm olsun Her şeyi al bir şansım olsun Başka yer, başka zaman Sensiz ömrüm olsun (Her şeyi al)

Bir Ömür Yetmez Ayin gibi bu aşk Ayin gibi bu ayrılık Ayin gibi beklemek Ve seni gizlemek *** Sen de yenik düşme Sabrını yitirme Korkma ölmezsin daha çok istedin diye *** Bir ömür yetmez ki Sana doymaya ah, ah be sevgilim Bir hayat yetmez ki Bir kıyısından başlasak aşkın bari *** Benim gibiler Sevmeyi sevenler Her derdi çeker de İhanete gelemezler *** Kaldırsana başını Yüreğime dokunsana Ben hazırım her şeye Bak hayat çok kısa *** Bir ömür yetmez ki Sana doymaya ah, ah be sevgilim Bir hayat yetmez ki Bir kıyısından başlasak aşkın bari *** Ayrılık yorar Ayrılık yakar Ayrılık yıkar Derken iz kalır kalbinde *** Bir ömür yetmez ki Sana doymaya ah, ah be sevgilim Bir hayat yetmez ki Bir kıyısından başlasak aşkın bari *** Bir ömür yetmez ki Bir ömür yetmez ki Korkarsan hayattan Sen de yetmezsin ki *** Bir ömür yetmez ki

Hayat Berbat Ah felek söyle bana ne yapmam gerek Hayat berbat gel bu eli saymayalım *** Ah felek söyle bana ölmek mi gerek Hayat berbat biz yeniden başlayalım *** Doğan pişman doğduğundan pes ettim bundan Çekil hayatımdan *** Git başımdan hayır öyle bela istemem Doğan pişman doğduğundan ben bıktım bundan *** Düş artık sırtımdan Git başımdan felek böyle oyun olmaz olsun *** Ah felek söyle bana ne yapmam gerek Hayat berbat gel bu eli saymayalım *** Ah felek söyle bana ölmek mi gerek Hayat berbat al sırtımdan kamburunu *** Hayat berbat Biz yeniden başlayalım *** Doğan pişman doğduğundan pes ettim bundan Çekil hayatımdan *** Git başımdan hayır öyle bela istemem *** Ah felek söyle bana ölmek mi gerek *** Hayat berbat (Berbat)

Artakalan Ağır aksak Kıpırdayan Uzak uzak Bu sızlayan *** Şimdi seni Uyutmayan Tül tül olmuş Hatıran *** İki kışın Arasından Şu kopkoyu Haziran *** Vahşi hazin Zamanlardan Arta kalan Yarandan *** Yıkıldın doğruldun Bir avuç külde uyandın Ateşin tam ortasında Soğukla yıkandın *** Rüzgar kadar Çıplak duran Koyu yeşil Bu ormandan *** Bize kalan Bir yalanmış ah Hiçbir yere Sığmayan *** Çınla cismim Her nerede Bu mecalsiz Kesik hece *** Varmıyor ki Hiçbir yere ah Aklı kalbe Bağlayan *** Yıkıldın doğruldun Bir avuç külde uyandın Ateşin tam ortasında Soğukla yıkandın *** Yıkıldın doğruldun Bir avuç külde uyandın Ateşin tam ortasında Soğukla yıkandın *** Soğukla yıkandın

Döndür Yolumdan Çok mu zor Bu kadar mı zor Başlamak bir aşka kollarında Kavuşmak dudaklarında Teninde biraz kor kaldıysa Tutkularıma *** Ne biçim bir aşk bu Bakıyorum gözlerine görüyorsun Tutuyorum ellerini Tutuyorsun sen de Ne kaldı o zaman geriye *** Aah Döndür Sapmayacak sandığım yolumdan beni döndür Söndür İçimde yanan bu kör inadı aşkınla söndür Hadi beni döndür Yolumdan döndür *** Çok mu zor Bu kadar mı zor Başlamak bir aşka kollarında Kavuşmak dudaklarında Teninde biraz kor kaldıysa Tutkularıma *** Ne biçim bir aşk bu Bakıyorum gözlerine görüyorsun Tutuyorum ellerini Tutuyorsun sen de Ne kaldı o zaman geriye *** Aah Döndür Sapmayacak sandığım yolumdan beni döndür Söndür İçimde yanan bu kör inadı aşkınla söndür Hadi beni döndür Yolumdan döndür *** Döndür Sapmayacak sandığım yolumdan beni döndür Söndür İçimde yanan bu kör inadı aşkınla söndür Hadi beni döndür Yolumdan döndür

Aşk Bu Zor, zor, ah çok zor *** Kor düşerse içindeki nefese Sen dursan da yolun yürür ateşe Kanatları tutuşur meleklerin *** Can susar Kanar kalbindeki köşe Bak ruhun Şimdi tanıyor kendini *** Aşk bu, aşk bu Ten bu, can bu Aşk bu, aşk bu Ten bu, can bu *** Kederle parlar ateşteki neşe Aşk bu, aşk bu *** Aşk bu, aşk bu Ten bu, can bu Aşk bu, aşk bu Ten bu, can bu *** Kederle parlar ateşteki neşe Aşk bu, aşk bu