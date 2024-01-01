Bakma Eğer bir gün Acılar yoldaşın olduğunda Sığınacak bir limanın olsun istersen Beni reddetme *** Eğer bir gün seni aldatırsam Aşkımızı yalanlarla kirletirsem Pişman olsam da Beni affetme *** Bakma gözümün yaşına Bakma yalvarışlarıma Bakma gözümün yaşına Bakma yalvarışlarıma *** Bakma gözümün yaşına Bakma yalvarışlarıma Bakma gözümün yaşına Bakma yalvarışlarıma Bakma *** Aa-ah Aa-ah *** Duy beni reddetme hislerini Duy beni reddetme hislerini *** Eğer bir gün Acılar yoldaşın olduğunda Sığınacak bir limanın olsun istersen Beni reddetme *** Eğer bir gün seni aldatırsam Aşkımızı yalanlarla kirletirsem Pişman olsam da Beni affetme *** Bakma gözümün yaşına Bakma yalvarışlarıma Bakma gözümün yaşına Bakma yalvarışlarıma *** Bakma gözümün yaşına Bakma yalvarışlarıma Bakma gözümün yaşına Bakma yalvarışlarıma Bakma *** Aa-ah Duy beni reddetme hislerini Duy beni reddetme hislerini

Anlatamıyorum Ağlasam sesimi duyarmısınız, mısralarımda Dokuna bilir misiniz gözyaşlarıma, ellerinizle Bilmezdim, şarkıların bu kadar güzel Kelimelerin yetersiz olduğu bu derde düşmeden önce *** Bir yer var biliyorum Her şey söylemek mümkün Epeyce yaklaşmışım Duyuyorum anlatamıyorum, anlatamıyorum *** Ağlasam sesimi duyarmısınız, mısralarımda Dokuna bilir misiniz gözyaşlarıma, ellerinizle Bilmezdim, şarkıların bu kadar güzel Kelimelerin yetersiz olduğu Bu derde düşmeden önce *** Bir yer var biliyorum Her şey söylemek mümkün Epeyce yaklaşmışım Duyuyorum anlatamıyorum, anlatamıyorum

Gitti Gideli Ne bir haber ne bir selam gelmedi Sevdiğim gurbete gitti gideli Aradan mevsimler seneler geçti Sevdiğim gurbete gitti gideli Aradan mevsimler seneler geçti Sevdiğim gurbete gitti gideli *** Hasretine dayanmak çok zor oldu İçimde başlayan yangın kor oldu Her yer zından oldu, her yer dar oldu Sevdiğim gurbete gitti gideli Her yer zından oldu, her yer dar oldu Sevdiğim gurbete gitti gideli *** Bir görsemde allah alsın canımı Nasılda özledim bakışlarını Kimse silmez oldu gözüm yaşını Sevdiğim gurbete gitti gideli Kimse silmez oldu gözüm yaşını Sevdiğim gurbete gitti gideli *** Hasretine dayanmak çok zor oldu İçimde başlayan yangın kor oldu Her yer zından oldu her yer dar oldu Sevdiğim gurbete gitti gideli Her yer zından oldu her yer dar oldu Sevdiğim gurbete gitti gideli