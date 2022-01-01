Bakma Bana Öyle Bakma bana öyle bakma Bir bakışta tanıyamazsın beni Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini Göremezsin göremezsin *** Hırçın hırçın akan nehirleri Serin serin süzülen berrak suları göremezsin Nar ateşlerde demlenmiş duygularımı sezemezsin *** Hasret yollarında geçerken ömrüm Birde senden hasret gelmesin bana Olmasın bu aşk başlamasın bu sevda Birde senden hasret gelmesin bana *** Kader zorlasa da almam alamam seni hayatıma Birde senden hasret gelmesin bana

Aşk Gülüm Bu gözlerimde dinmeyen Bir yağmurdan farksızsın sen Yüreğimde hiç geçmeyen Kalp ağrım aşk sızımsın sen *** Gecem sensin gündüzüm sen Düşüm sensin yarınım sen Senin adın aşkın adı Sensiz olmaz ölürüm ben *** Gecem sensin gündüzüm sen Düşüm sensin yarınım sen Senin adın aşkın adı Sen olmazsan ölürüm ben *** Bu nefes bu tende ise Sebebi sensin aşk gülüm Canımın canısın yarim Sen gidersen ben ölürüm

Bizim Şarkımız Dönmez olsun, dönmez olsun Sensiz bu dünya dönmez olsun Sönmez olsun, sönmez olsun İçindeki ateş sönmez olsun *** Bu şarkı bizim olsun Aşkımız sonsuz olsun Gönlümün pınarında Adın ceylanım olsun *** Bu şarkı bizim olsun Aşkımız sonsuz olsun Gönlümün pınarında Adın ceylanım olsun *** Görmez olsun, görmez olsun Sensiz bu gözlerim görmez olsun Sevmez olsun, sevmez olsun Kalbin başkasını sevmez olsun *** Bu şarkı bizim olsun Aşkımız sonsuz olsun Gönlümün pınarında Adın ceylanım olsun *** Bu şarkı bizim olsun Aşkımız sonsuz olsun Gönlümün pınarında Adın ceylanım olsun *** Geçmez olsun, geçmez olsun Sensiz bu ömrüm geçmez olsun Gelmez olsun, gelmez olsun Ayrılık bize gelmez olsun *** Bu şarkı bizim olsun Aşkımız sonsuz olsun Gönlümün pınarında Adın ceylanım olsun *** Bu şarkı bizim olsun Aşkımız sonsuz olsun Gönlümün pınarında Adın ceylanım olsun *** Bu şarkı bizim olsun Aşkımız sonsuz olsun Gönlümün pınarında Adın ceylanım olsun

Firar Çok denedim olmadı Yüreğim unutmadı Bin sabahı bin akşama yedirdim Gönül derman bulmadı *** Ne hayâlin gidiyor Ne sevdan terk ediyor Bin kadehte bin şişe bitti Gönlüm sarhoş olmuyor *** Ağlama ağlama ağlama yüreğim demekten ben yoruldum Ey kalpsiz zalim yar söyle sen kendini bensiz nasıl avuttun Kokumu nasıl sildin teninden ben tenden nasıl söktün bileyim Sen nasıl kurtuldun aşkın elinden Anlat da bende yar firar edeyim

Kalbin Aşkla Çarpıyorsa Kalbin aşkla çarpıyorsa Bir el gibi durma öyle Çekinmeden hadi canım Beni sevdiğini söyle *** Gece gündüz gel yanıma Mutluluk kat sen çanıma Ara sıra kulağıma Beni sevdiğini söyle *** Madem sende seviyorsun Bana uzak durma öyle Gözlerime baka baka Beni sevdiğini söyle *** Gece gündüz gel yanıma Mutluluk kat sen çanıma Ara sıra kulağıma Beni sevdiğini söyle

Seni Yazdım Kalbime Solmadan gel artık aşkımın gülü Olsa da konuşsa kalbimin dili Küçücük dünyamda bir bilsen seni Görünmez yazıyla yazdım kalbime *** Solmadan gel artık aşkımın gülü Olsa da konuşsa kalbimin dili Küçücük dünyamda bir bilsen seni Görünmez yazıyla yazdım kalbime *** Böyle bir aşk görülmemiş dünya da Ne geçmişte ne de bundan sonra da Arasalar bulamazlar rüyada Göremezler seni yazdım kalbime *** Böyle bir aşk görülmemiş dünya da Ne geçmişte ne de bundan sonra da Arasalar bulamazlar rüyada Göremezler seni yazdım kalbime *** Nasıl sevgiymiş göründe bakın Sevgilim seninle buluşmam yakın Unuttum desem de inanma sakın Anılarla seni yazdım kalbime *** Nasıl sevgiymiş göründe bakın Sevgilim seninle buluşmam yakın Unuttum desem de inanma sakın Anılarla seni yazdım kalbime *** Böyle bir aşk görülmemiş dünya da Ne geçmişte ne de bundan sonra da Arasalar bulamazlar rüyada Göremezler seni yazdım kalbime *** Böyle bir aşk görülmemiş dünya da Ne geçmişte ne de bundan sonra da Arasalar bulamazlar rüyada Göremezler seni yazdım kalbime

Sevene Canım Feda Yıllar yılı sevgiyi Aşkı aradım durdum Her sevgide bir acı Bir de gözyaşı buldum *** Artık dünyam değişti Aşka kanmam bir daha Sevene canım feda Sevmeyene elveda *** Yorgun düştü bu gönül Daldan dala konmaktan Her vefasız uğruna Alev alev yanmaktan