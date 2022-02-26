Eğer bir gün Acılar yoldaşın olduğunda Sığınacak bir limanın olsun istersen Beni reddetme *** Eğer bir gün seni aldatırsam Aşkımızı yalanlarla kirletirsem Pişman olursam da Beni affetme *** Bakma gözümün yaşına Bakma yalvarışıma Bakma gözümün yaşına Bakma yalvarışıma *** Nerden bileyim doğru insan olduğunu Emin olayım bir ömürlük seveyim Duy beni, reddetme hislerimi Al beni götür gittiğin yere