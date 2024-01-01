Bakma (Düet)Bahar Eğer bir gün Acılar yoldaşın olduğunda Sığınacak bir limanın olsun istersen Beni reddetme *** Eğer bir gün seni aldatırsam Aşkımızı yalanlarla kirletirsem Pişman olsam da Beni affetme *** Bakma gözümün yaşına Bakma yalvarışlarıma Bakma gözümün yaşına Bakma yalvarışlarıma *** Bakma gözümün yaşına Bakma yalvarışlarıma Bakma gözümün yaşına Bakma yalvarışlarıma Bakma *** Aa-ah Aa-ah *** Duy beni reddetme hislerini Duy beni reddetme hislerini *** Eğer bir gün Acılar yoldaşın olduğunda Sığınacak bir limanın olsun istersen Beni reddetme *** Eğer bir gün seni aldatırsam Aşkımızı yalanlarla kirletirsem Pişman olsam da Beni affetme *** Bakma gözümün yaşına Bakma yalvarışlarıma Bakma gözümün yaşına Bakma yalvarışlarıma *** Bakma gözümün yaşına Bakma yalvarışlarıma Bakma gözümün yaşına Bakma yalvarışlarıma Bakma *** Aa-ah Duy beni reddetme hislerini Duy beni reddetme hislerini

Bakma Eğer bir gün Acılar yoldaşın olduğunda Sığınacak bir limanın olsun istersen Beni reddetme *** Eğer bir gün seni aldatırsam Aşkımızı yalanlarla kirletirsem Pişman olsam da Beni affetme *** Bakma gözümün yaşına Bakma yalvarışlarıma Bakma gözümün yaşına Bakma yalvarışlarıma *** Bakma gözümün yaşına Bakma yalvarışlarıma Bakma gözümün yaşına Bakma yalvarışlarıma Bakma *** Aa-ah Aa-ah *** Duy beni reddetme hislerini Duy beni reddetme hislerini *** Eğer bir gün Acılar yoldaşın olduğunda Sığınacak bir limanın olsun istersen Beni reddetme *** Eğer bir gün seni aldatırsam Aşkımızı yalanlarla kirletirsem Pişman olsam da Beni affetme *** Bakma gözümün yaşına Bakma yalvarışlarıma Bakma gözümün yaşına Bakma yalvarışlarıma *** Bakma gözümün yaşına Bakma yalvarışlarıma Bakma gözümün yaşına Bakma yalvarışlarıma Bakma *** Aa-ah Duy beni reddetme hislerini Duy beni reddetme hislerini

Anlatamıyorum Ağlasam sesimi duyarmısınız, mısralarımda Dokuna bilir misiniz gözyaşlarıma, ellerinizle Bilmezdim, şarkıların bu kadar güzel Kelimelerin yetersiz olduğu bu derde düşmeden önce *** Bir yer var biliyorum Her şey söylemek mümkün Epeyce yaklaşmışım Duyuyorum anlatamıyorum, anlatamıyorum *** Ağlasam sesimi duyarmısınız, mısralarımda Dokuna bilir misiniz gözyaşlarıma, ellerinizle Bilmezdim, şarkıların bu kadar güzel Kelimelerin yetersiz olduğu Bu derde düşmeden önce *** Bir yer var biliyorum Her şey söylemek mümkün Epeyce yaklaşmışım Duyuyorum anlatamıyorum, anlatamıyorum