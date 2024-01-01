Bakma Öyle Derin Derin Bakma bana derin derin Kalbinin sahibi benim Siyah saçlar yanar döner Alev dudakların yalan söyler Siyah inci gibi gözler Kalbim yalnız sevgilimi özler *** Karanlıkta bir ışıksın Görünmeyen sevgilimsin Siyah saçlar yanar döner Alev dudakların yalan söyler Siyah inci gibi gözler Kalbim yalnız sevgilimi özler

Damla Kime sorsam aynı dertten benim gibi yakınır Her ahında bir beddua bir sitem vardır Hangi seven sevildi Hangisi aşktan memnun Hepsi de şikayetçi Hangi seven sevildi Hangisi aşktan memnun Hepsi de şikayet eder Doğduğuna pişman oldu Sevdiklerine pişman oldu Bir bir usandılar *** Sevilenin elinden bir damla aşk tatmadım Hangi dala tutunduysam elimde kaldı Hangi seven sevildi Hangisi aşktan memnun Hepsi de şikayetçi Hangi seven sevildi Hangisi aşktan memnun Hepsi de şikayet eder Doğduğuna pişman oldu Sevdiklerine pişman oldu Bir bir usandılar

Bu Şehirde Yaşan(Orj) Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz Yaşamak, yaşamak, yaşamak Yaşamak, değil yaşamak *** Of, of *** Kalbin biliyorsa neden saklıyor? Bu kaçıncı feryat, sabrım kalmadı Başka bir yol var mı, başka bir yol var mı? Sevmenin başka türlü şekli var mı? *** Sevildiğini bil, sevdiğimi bil Ya tam sev ya bırak, aşkın aşk değil Her gün çile çekmek yaşamak değil *** Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz Yaşamak, yaşamak, yaşamak *** Yaşamak, değil yaşamak