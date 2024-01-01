Müzik Ziyafeti Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Müzik Ziyafeti
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Bakma bana derin derin
Kalbinin sahibi benim
Siyah saçlar yanar döner
Alev dudakların yalan söyler
Siyah inci gibi gözler
Kalbim yalnız sevgilimi özler
***
Karanlıkta bir ışıksın
Görünmeyen sevgilimsin
Siyah saçlar yanar döner
Alev dudakların yalan söyler
Siyah inci gibi gözler
Kalbim yalnız sevgilimi özler
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Kime sorsam aynı dertten benim gibi yakınır
Her ahında bir beddua bir sitem vardır
Hangi seven sevildi
Hangisi aşktan memnun
Hepsi de şikayetçi
Hangi seven sevildi
Hangisi aşktan memnun
Hepsi de şikayet eder
Doğduğuna pişman oldu
Sevdiklerine pişman oldu
Bir bir usandılar
***
Sevilenin elinden bir damla aşk tatmadım
Hangi dala tutunduysam elimde kaldı
Hangi seven sevildi
Hangisi aşktan memnun
Hepsi de şikayetçi
Hangi seven sevildi
Hangisi aşktan memnun
Hepsi de şikayet eder
Doğduğuna pişman oldu
Sevdiklerine pişman oldu
Bir bir usandılar
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Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz
Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz
Yaşamak, yaşamak, yaşamak
Yaşamak, değil yaşamak
***
Of, of
***
Kalbin biliyorsa neden saklıyor?
Bu kaçıncı feryat, sabrım kalmadı
Başka bir yol var mı, başka bir yol var mı?
Sevmenin başka türlü şekli var mı?
***
Sevildiğini bil, sevdiğimi bil
Ya tam sev ya bırak, aşkın aşk değil
Her gün çile çekmek yaşamak değil
***
Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz
Böyle devam ederse sensiz hayat olamaz
Yaşamak, yaşamak, yaşamak
***
Yaşamak, değil yaşamak
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Ne olur Yarabbim affet bu kulunu
Sevdiysem kalbimdir suçlu kalbimdir suçlu
***
Koptum birer birer sevdiklerimden
Beni benden eden bu benliğimden
Kötü duyguları sil at kalbimden
İçimdeki şeytanı öldür Yarabbi
***
Tükenen hayatım biten ömrümdü
Aşkımın kahrını çeken gönlümdü
Tükenen hayatım biten ömrümdü
Aşkımın kahrını çeken gönlümdü
***
Bir ateşti yandı yangına döndü
Daha büyümeden söndür Yarabbim
Bir ateşti yandı yangına döndü
Daha büyümeden söndür Yarabbim
***
Şimdi gözyaşlarım bir sele döndü
Artık bu yüzümü güldür Yarabbim
Artık bu yüzümü güldür Yarabbim
***
Nedense talihim yaver gitmedi
Acımasız dünya aman vermedi
Ne yapsam ne etsem geri dönmedi
Dönmeyen çarkımı döndür Yarabbi
***
Tükenen hayatım biten ömrümdü
Aşkımın kahrını çeken gönlümdü
Tükenen hayatım biten ömrümdü
Aşkımın kahrını çeken gönlümdü
***
Bir ateşti yandı yangına döndü
Daha büyümeden söndür Yarabbim
Bir ateşti yandı yangına döndü
Daha büyümeden söndür Yarabbim
***
Şimdi gözyaşlarım bir sele döndü
Artık bu yüzümü güldür Yarabbim
Artık bu yüzümü güldür Yarabbim
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