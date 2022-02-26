Bakma Şarkı Sözleri
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Eğer bir gün
Acılar yoldaşın olduğunda
Sığınacak bir limanın olsun istersen
Beni reddetme
***
Eğer bir gün seni aldatırsam
Aşkımızı yalanlarla kirletirsem
Pişman olursam Da
Beni affetme
***
Bakma gözümün yaşına
Bakma yalvarışıma
Bakma gözümün yaşına
Bakma yalvarışıma
***
Nerden bileyim doğru insan olduğunu
Emin olayım bir ömürlük seveyim
Duy beni, reddetme hislerimi
Al beni götür gittiğin yere