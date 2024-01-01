Bana Kara Diyen Dilber Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Bana Kara Diyen Dilber
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Bana kara diyen dilber, gözlerin kara değil mi?
Bana kara diyen dilber, gözlerin kara değil mi?
Siyah sürme gözde tüter, gözlerin kara değil mi?
Sevdiğim, sevdiğim, sevdiğim hey
Siyah sürme gözde tüter, gözlerin kara değil mi?
Sevdiğim, sevdiğim, sevdiğim hey
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Eller de konup göçerler, lale sümbülü biçerler
Eller de konup göçerler, lale sümbülü biçerler
Ağalar beyler i̇çerler, kahve de kara değil mi?
Sevdiğim, sevdiğim, sevdiğim hey
Ağalar beyler i̇çerler, kahve de kara değil mi?
Sevdiğim, sevdiğim, sevdiğim hey
Ağalar beyler i̇çerler, kahve de kara değil mi?
Sevdiğim, sevdiğim