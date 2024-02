Güzel gözlerin yaşlar dolmasın Ne zaman istersen çağır geleyim Rüyamda dünyamda bir tek sen varsın Sevgilim her şeyim nazlı bebeğim *** Akar yüreğimden duygular sel, sel Senin bir gülüşün dünyaya bedel Saçına taktığın çiçekten güzel Sevgilim her şeyim nazlı bebeğim *** Bebeğim, bebeğim, nazlı bebeğim Özlemle yaşarken nasıl güleyim Anla halimden büyük aşkımı Sevgilim her şeyim nazlı bebeğim *** Kimi gün en küçük şakaya kızgın Kimi gün delice çılgınca vurgun Sen yoksun şu gölüm her şeye dargın Sevgilim her şeyim nazlı bebeğim *** Akar yüreğimden duygular sel, sel Senin bir gülüşün dünyaya bedel Saçına taktığın çiçekten güzel Sevgilim her şeyim nazlı bebeğim *** Bebeğim, bebeğim, nazlı bebeğim Özlemle yaşarken nasıl güleyim Anla halimden büyük aşkımı Sevgilim her şeyim nazlı bebeğim