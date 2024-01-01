Bebeğim Güzel gözlerin yaşlar dolmasın Ne zaman istersen çağır geleyim Rüyamda dünyamda bir tek sen varsın Sevgilim her şeyim nazlı bebeğim *** Akar yüreğimden duygular sel, sel Senin bir gülüşün dünyaya bedel Saçına taktığın çiçekten güzel Sevgilim her şeyim nazlı bebeğim *** Bebeğim, bebeğim, nazlı bebeğim Özlemle yaşarken nasıl güleyim Anla halimden büyük aşkımı Sevgilim her şeyim nazlı bebeğim *** Kimi gün en küçük şakaya kızgın Kimi gün delice çılgınca vurgun Sen yoksun şu gölüm her şeye dargın Sevgilim her şeyim nazlı bebeğim *** Akar yüreğimden duygular sel, sel Senin bir gülüşün dünyaya bedel Saçına taktığın çiçekten güzel Sevgilim her şeyim nazlı bebeğim *** Bebeğim, bebeğim, nazlı bebeğim Özlemle yaşarken nasıl güleyim Anla halimden büyük aşkımı Sevgilim her şeyim nazlı bebeğim

Bir Bilebilsen Gözlerim kapıda kulağım seste Bir gelebilsen ah, bir gelebilsen Bu nasıl bir sevda, bu nasıl bir aşk? Bir bilebilsen ah, bir bilebilsen *** Hasretin bölerken uykularımı Çaresiz gizledim duygularımı Seni kaybetmenin korkularını Bir yenebilsem ah, bir yenebilsem Seni kaybetmenin korkularını Bir yenebilsem ah, bir yenebilsem *** Ömrümün yoluna serildiğini Gözümde yaş olup dizildiğini Çılgınlar misali sevildiğini Bir görebilsen ah, bir görebilsen *** Hasretin bölerken uykularımı Çaresiz gizledim duygularımı Seni kaybetmenin korkularını Bir yenebilsem ah, bir yenebilsem Seni kaybetmenin korkularını Bir yenebilsem ah, bir yenebilsem

Gurbet Geceleri Hasret kokar içlenirsin her şeye Buruk olur geceleri gurbetin Şehir yanar sen sönersin tersine Kara olur geceleri gurbetin Kara olur geceleri gurbetin *** Sen bittikçe hasret uzar içimde Şarkı gibi sevdiklerim dilimde Gençliğimin ilk başlangıç yerinde Hazan olur geceleri gurbetin Hazan olur geceleri gurbetin *** Karlı olur yaban kentin baharı Güneş doğmaz karanlıktır sabahı Gençliğinin en çiçekli baharı Hazan olur geceleri gurbetin Hazan olur geceleri gurbetin *** Sen bittikçe hasret uzar içimde Şarkı gibi sevdiklerim dilimde Gençliğimin ilk başlangıç yerinde Hazan olur geceleri gurbetin Hazan olur geceleri gurbetin