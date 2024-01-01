Zalim - Bir Bilebilsen Şarkı Sözleri
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Müslüm Gürses
Zalim - Bir Bilebilsen
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Güzel gözlerin yaşlar dolmasın
Ne zaman istersen çağır geleyim
Rüyamda dünyamda bir tek sen varsın
Sevgilim her şeyim nazlı bebeğim
***
Akar yüreğimden duygular sel, sel
Senin bir gülüşün dünyaya bedel
Saçına taktığın çiçekten güzel
Sevgilim her şeyim nazlı bebeğim
***
Bebeğim, bebeğim, nazlı bebeğim
Özlemle yaşarken nasıl güleyim
Anla halimden büyük aşkımı
Sevgilim her şeyim nazlı bebeğim
***
Kimi gün en küçük şakaya kızgın
Kimi gün delice çılgınca vurgun
Sen yoksun şu gölüm her şeye dargın
Sevgilim her şeyim nazlı bebeğim
***
Akar yüreğimden duygular sel, sel
Senin bir gülüşün dünyaya bedel
Saçına taktığın çiçekten güzel
Sevgilim her şeyim nazlı bebeğim
***
Bebeğim, bebeğim, nazlı bebeğim
Özlemle yaşarken nasıl güleyim
Anla halimden büyük aşkımı
Sevgilim her şeyim nazlı bebeğim
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Gözlerim kapıda kulağım seste
Bir gelebilsen ah, bir gelebilsen
Bu nasıl bir sevda, bu nasıl bir aşk?
Bir bilebilsen ah, bir bilebilsen
***
Hasretin bölerken uykularımı
Çaresiz gizledim duygularımı
Seni kaybetmenin korkularını
Bir yenebilsem ah, bir yenebilsem
Seni kaybetmenin korkularını
Bir yenebilsem ah, bir yenebilsem
***
Ömrümün yoluna serildiğini
Gözümde yaş olup dizildiğini
Çılgınlar misali sevildiğini
Bir görebilsen ah, bir görebilsen
***
Hasretin bölerken uykularımı
Çaresiz gizledim duygularımı
Seni kaybetmenin korkularını
Bir yenebilsem ah, bir yenebilsem
Seni kaybetmenin korkularını
Bir yenebilsem ah, bir yenebilsem
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Hasret kokar içlenirsin her şeye
Buruk olur geceleri gurbetin
Şehir yanar sen sönersin tersine
Kara olur geceleri gurbetin
Kara olur geceleri gurbetin
***
Sen bittikçe hasret uzar içimde
Şarkı gibi sevdiklerim dilimde
Gençliğimin ilk başlangıç yerinde
Hazan olur geceleri gurbetin
Hazan olur geceleri gurbetin
***
Karlı olur yaban kentin baharı
Güneş doğmaz karanlıktır sabahı
Gençliğinin en çiçekli baharı
Hazan olur geceleri gurbetin
Hazan olur geceleri gurbetin
***
Sen bittikçe hasret uzar içimde
Şarkı gibi sevdiklerim dilimde
Gençliğimin ilk başlangıç yerinde
Hazan olur geceleri gurbetin
Hazan olur geceleri gurbetin
-
Sen bir güneş ben, ben geceyken
Sen bir yağmur ben toprakken
Elimde değil istememek
Sana ben böyle, böyle muhtaçken
Seni sevmemek elimde değil
Elimde değil, elimde değil
Her kahrını çeker kalbim
Yalnız sen ol benim derdim
Anladımki ben sensiz bir hiçim
Seni sevmemek elimde değil
Elimde değil, elimde değil
***
Elimde değil, elimde değil
Seni sevmemek elimde değil
Elimde değil, elimde değil
Seni sevmemek elimde değil
***
Ben bir bedenim, sen nefessin
Bana huzuru veren sensin
Elimde değil istememek
Anlıma yazılan kaderimsin
Seni sevmemek elimde değil
Elimde değil, elimde değil
Her kahrını çeker kalbim
Yalnız sen ol benim derdim
Anladımki ben sensiz bir hiçim
Seni sevmemek elimde değil
Elimde değil, elimde değil
***
Elimde değil, elimde değil
Seni sevmemek elimde değil
Elimde değil, elimde değil
Seni sevmemek elimde değil
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