Uçurum uçurum gözlerine baktığım sensin Prangalarca boynuma taktığım sensin Dağ gölleri gibi gibi hasret çektiğim Her gece uyku diye yattığım sensin *** Yanarım, yanarım tutuşur Yanarım kavurur ateşim Seni de beni de belalım *** Yanarım, yanarım tutuşur Yanarım kavurur ateşim Seni de beni de belalım, ah belalım *** Gün değmemiş ormanlarda gittiğim sensin Ömrüme ömür diye kattığım sensin Deli deli boranlarda aç denizlerde Teninin tuzunu canım tattığım sensin *** Yanarım, yanarım tutuşur Yanarım kavurur ateşim Seni de beni de belalım *** Yanarım, yanarım tutuşur Yanarım kavurur ateşim Seni de beni de belalım, ah belalım *** Damga damga göğsüme vurduğum sensin Öfke dolu şehirlerde bulduğum sensin Yer nerede gök nerede ben neredeyim Diye diye sınırlara geldiğim sensin *** Yanarım, yanarım tutuşur Yanarım kavurur ateşim Seni de beni de belalım *** Yanarım, yanarım tutuşur Yanarım kavurur ateşim Seni de beni de belalım *** Yanarım, yanarım tutuşur Yanarım kavurur ateşim Seni de beni de belalım *** Yanarım, yanarım tutuşur Yanarım kavurur ateşim Seni de beni de belalım, ah belalım